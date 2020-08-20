Гендиректора «Метростроя» зовут в Ленобласть. После выборов там ожидаются новые назначения в правительстве

Сергею Харлашкину поступило предложение перейти на работу в правительство Ленинградской области. До своего ухода в «Метрострой» он 5 лет возглавлял петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры. О том, что такое предложение сделано, сообщает 20 августа 47news. По данным издания, в качестве нового место работы рассматривается управление по транспорту Ленобласти. При этом подчеркивается, что уровень начальника управления, даже если оно будет переформировано в комитет, может оказаться не достаточным для Харлашкина, так что возможны и другие конфигурации. Напомним, в сентябре в Ленинградской области пройдут выборы губернатора. Сам Сергей Харлашкин эту информацию не стал комментировать.

Информация о предложении, которое сделано Сергею Харлашкину, появилась в неспокойное для него и для всего «Метростроя» время. Напомним, Харлашкин стал стал исполняющим обязанности гендиректора предприятия в конце 2019 года, перейдя с должности председателя комитета по развитию транспортной инфрастурктуры. При этом он занял кресло Николая Александрова, который находился в СИЗО в рамках дела о растрате. Вскоре Харлашкин избавился от приставки «и.о.», а Александров был переведен под домашний арест. В первом полугодии «Метрострой» отчитывался о высоких темпах освоения средств, однако затем начались проблемы: были заморожены счета и возобновлен банкротный спор в налоговой инспекцией. На этом фоне совет директоров не рекомендовал общему собранию акционеров утверждать годовой отчет, подготовленный Харлашкиным. Одновременно стало известно, что «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко ведет переговоры со Смольным о создании компании-дублера, которая занималась бы строительством метро. СТГ даже зарегистрировал в Петербурге АО «МетроТрансСтрой», которую возглавил советник Харлашкин Константин Ерошенко.