Гендиректора «Метростроя» зовут в Ленобласть. После выборов там ожидаются новые назначения в правительстве
Сергею Харлашкину поступило предложение перейти на работу в правительство Ленинградской области. До своего ухода в «Метрострой» он 5 лет возглавлял петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
О том, что такое предложение сделано, сообщает 20 августа 47news. По данным издания, в качестве нового место работы рассматривается управление по транспорту Ленобласти. При этом подчеркивается, что уровень начальника управления, даже если оно будет переформировано в комитет, может оказаться не достаточным для Харлашкина, так что возможны и другие конфигурации. Напомним, в сентябре в Ленинградской области пройдут выборы губернатора. Сам Сергей Харлашкин эту информацию не стал комментировать.
Информация о предложении, которое сделано Сергею Харлашкину, появилась в неспокойное для него и для всего «Метростроя» время. Напомним, Харлашкин стал стал исполняющим обязанности гендиректора предприятия в конце 2019 года, перейдя с должности председателя комитета по развитию транспортной инфрастурктуры. При этом он занял кресло Николая Александрова, который находился в СИЗО в рамках дела о растрате. Вскоре Харлашкин избавился от приставки «и.о.», а Александров был переведен под домашний арест.
В первом полугодии «Метрострой» отчитывался о высоких темпах освоения средств, однако затем начались проблемы: были заморожены счета и возобновлен банкротный спор в налоговой инспекцией. На этом фоне совет директоров не рекомендовал общему собранию акционеров утверждать годовой отчет, подготовленный Харлашкиным.
Одновременно стало известно, что «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко ведет переговоры со Смольным о создании компании-дублера, которая занималась бы строительством метро. СТГ даже зарегистрировал в Петербурге АО «МетроТрансСтрой», которую возглавил советник Харлашкин Константин Ерошенко.
В конце июля отец Николая Александрова и бывший гендиректор предприятия Вадим Александров передал свою долю в уставном капитале «Метростроя» невестке. Ольга Александрова незамедлительно потребовала созыва внеочередного общего собрания акционеров: повесткой должна была стать замена Харлашкина в кресле гендиректора на Ерошенко. Представители Смольного в совете директоров заблокировали это предложение.
19 августа состоялось годовое собрание акционеров, которому не хватило кворума, чтобы проголосовать хоть по одному значимому вопросу. По данным «Фонтанки», роль сыграло как раз отсутствие Ольги Александровой. Совет директоров не был переизбран и его текущий состав обладает полномочиями лишь созвать новое собрание для избрания. О корпоративном конфликте в «Метрострое» - читайте в материале «Фонтанки».