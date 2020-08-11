За Мансура Абдылхаисиева, обвиняемого в применении опасного насилия в отношении сотрудника полиции, вступились друзья и работодатель. В тот вечер на площади он был не один, беготню засняли десятки камер смартфонов.

Несправедливость по отношению к своему подчиненному почувствовала директор компании «Мегатэк» Анна Кулешова. Как она 11 августа рассказала «Фонтанке», под ее началом Мансур трудится помощником юриста, доверено ему заниматься и сайтом недавно созданной строительной компании.

Как рассказала Анна, вечером 7 августа он в компании друзей проводил время на Конюшенной площади, народу, судя по видео, там было полно. Среди отдыхающих появились молодые люди в джинсах и футболках, так выглядел рейд по следам армяно-азербайджанского конфликта. Подошли и к Абдылхаисиеву, отчего-то он в принадлежность мужчин к правоохранительным органам не поверил. Предпринимательница сообщила «Фонтанке», что Мансур при них звонил в 112 и спрашивал, действительно ли на Конюшенной площади проводится какой-то рейд.