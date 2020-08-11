На дело «Чеченского волка» есть противоположный взгляд. Момент опасного насилия в отношении девушки-полицейского попал на видео
За Мансура Абдылхаисиева, обвиняемого в применении опасного насилия в отношении сотрудника полиции, вступились друзья и работодатель. В тот вечер на площади он был не один, беготню засняли десятки камер смартфонов.
Несправедливость по отношению к своему подчиненному почувствовала директор компании «Мегатэк» Анна Кулешова. Как она 11 августа рассказала «Фонтанке», под ее началом Мансур трудится помощником юриста, доверено ему заниматься и сайтом недавно созданной строительной компании.
Как рассказала Анна, вечером 7 августа он в компании друзей проводил время на Конюшенной площади, народу, судя по видео, там было полно. Среди отдыхающих появились молодые люди в джинсах и футболках, так выглядел рейд по следам армяно-азербайджанского конфликта. Подошли и к Абдылхаисиеву, отчего-то он в принадлежность мужчин к правоохранительным органам не поверил. Предпринимательница сообщила «Фонтанке», что Мансур при них звонил в 112 и спрашивал, действительно ли на Конюшенной площади проводится какой-то рейд.
Дальнейшее попало в кадр.
«Чеченского волка» оперативник в белой футболке пытается скрутить, Мансур вырывается и бегает от него кругами. Когда две пары рук его все же останавливают и слышится «задержан», уроженец Чечни кричит: «Да ты подожди, объясни хотя бы, что происходит! Ты говорить ничего не говоришь».
Предоставлено Анной Кулешовой
36-летняя лейтенант Степанова, когда от её коллег Абдылхаисиеву удалось убежать, подходит к нему и также берет за руку. Тот вырывается и просит женщину от него отойти. «Ну все, ты на уголовку себе набегал», — говорит голос за кадром.
Предоставлено Анной Кулешовой
То, что видно в кадре, следствие сочло насилием, опасным для жизни лейтенанта. Медики зафиксировали у неё травму связок и сустава на кисти правой руки. Абдылхаисиеву предъявлены обвинения, он заключен под стражу на два месяца.
Как рассказала Анна Кулешова, после истории со стрельбой и условным сроком Мансур удалил свой блог и продал машину, на которой красовалась надпись «Чеченский волк». Она описывает Абдылхаисиева как очень толкового молодого человека.
Зимой 2020 года он получил условный срок за стрельбу из окна машины у Московских ворот. На недавнем суде по мере пресечения Мансур заявил, что оружие было игрушечным.