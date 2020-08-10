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10.08.2020 19:38
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За нападение на девушку-полицейского «чеченский волк» арестован в Петербурге. Он просился домой и вспоминал былое

Дзержинский райсуд Петербурга заключил под стражу уроженца Грозного Мансура Абдылхаисиева. В этот раз его привлекли за вывернутую руку сотрудницы полиции, но «чеченский волк» пока говорит о прошлом и делится неожиданным.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 10 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил 21-летнего Абдылхаисиева в изолятор на ближайшие два месяца. Сам он просил отнестись к его тактильному отношению с лейтенантом миграционной полиции, которое квалифицировали как применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, снисходительнее.

По мнению обвиняемого, его свободу достаточно было ограничить домашним арестом. Абдылхаисиев не понаслышке знаком с бытом в СИЗО — под стражу он угодил после стрельбы из охолощённого автомата Калашникова рядом с УМВД. Именно об этом фигурант предпочёл вспомнить перед арестом.

«Рассказал суду, что в деле Московского районного суда Петербурга он стрелял из игрушечного оружия, оказывается», — добавляют в объединённой пресс-службе.

За стрельбу из окна «Приоры» с приметной наклейкой «Чеченский волк» Абдылхаисиева задержали в ноябре прошлого года. В январе Московский райсуд отпустил его с условной судимостью. Стрелок признал вину и публично извинился перед петербуржцами, которым «принёс психическую или иную какую-то травму». Через месяц пребывание в изоляторе и на скамье подсудимых подзабылось, и Абдылхаисиев хвастался видео бешеных «шашек боком» с некрасивым финалом.

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Комментарии (5)

LiChaBaTa
Это волк?? Это ауе чистой воды.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... любопытно, почему этого "волка" не отправили тут-же на перевоспитание Кадырову ? ...... входит в круг решальщиков от диаспоры ?
Buka
Это же россиянин!
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