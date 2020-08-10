За нападение на девушку-полицейского «чеченский волк» арестован в Петербурге. Он просился домой и вспоминал былое

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 10 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил 21-летнего Абдылхаисиева в изолятор на ближайшие два месяца. Сам он просил отнестись к его тактильному отношению с лейтенантом миграционной полиции, которое квалифицировали как применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, снисходительнее.

Дзержинский райсуд Петербурга заключил под стражу уроженца Грозного Мансура Абдылхаисиева. В этот раз его привлекли за вывернутую руку сотрудницы полиции, но «чеченский волк» пока говорит о прошлом и делится неожиданным.

По мнению обвиняемого, его свободу достаточно было ограничить домашним арестом. Абдылхаисиев не понаслышке знаком с бытом в СИЗО — под стражу он угодил после стрельбы из охолощённого автомата Калашникова рядом с УМВД. Именно об этом фигурант предпочёл вспомнить перед арестом.

«Рассказал суду, что в деле Московского районного суда Петербурга он стрелял из игрушечного оружия, оказывается», — добавляют в объединённой пресс-службе.

За стрельбу из окна «Приоры» с приметной наклейкой «Чеченский волк» Абдылхаисиева задержали в ноябре прошлого года. В январе Московский райсуд отпустил его с условной судимостью. Стрелок признал вину и публично извинился перед петербуржцами, которым «принёс психическую или иную какую-то травму». Через месяц пребывание в изоляторе и на скамье подсудимых подзабылось, и Абдылхаисиев хвастался видео бешеных «шашек боком» с некрасивым финалом.