FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 13:10
12
Печать

«Чеченский волк» может оказаться за решеткой надолго. Вывернутая рука полицейского стала уголовным делом

Уроженцем Чечни Мансуром Абдылхаисиевым занялся Следственный комитет Петербурга, отвечать за вывернутую руку сотрудницы полиции ему придется по уголовной статье. Насилие сочли опасным.

Задержанный ночью 8 августа за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции 21-летний Мансур Абдылхаисиев стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, причем второй ее части. Лейтенант из миграционной полиции, которая на Конюшенной площади спросила у Мансура документы, получила травму связок и сустава на руке, за которую ее схватил «чеченский волк». Службу девушка продолжила в ту же ночь, однако примененное насилие сочли опасным для ее жизни и здоровья.

Как сообщает ГУ МВД региона, сейчас Абдылхаисиев задержан на двое суток и в скором времени суд должен определить, где он будет находиться на время следствия. Вероятно, Мансуру грозит изолятор.

Обстановка в Крестах ему уже знакома. Пока его судили за хулиганскую стрельбу у Московских ворот, он также находился в СИЗО. Вышел он в январе этого года с условным сроком, что увеличивает его шансы снова оказаться в изоляции.

Кличку «чеченский волк» он придумал себе сам, наклеив такую надпись на своей «Приоре» на родном языке.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Castor Troy
Не волк, а баклан беспонтовый. И сколько таких дэгенератов на своих ведрах ещё фекаломузон на всю громкость гоняют, показывая кто они есть?
2 ударная
Сотрудника полиции жалко...
local_5e4d8cf621bfb
Совсем оБОРЗел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний