«Чеченский волк» может оказаться за решеткой надолго. Вывернутая рука полицейского стала уголовным делом
Уроженцем Чечни Мансуром Абдылхаисиевым занялся Следственный комитет Петербурга, отвечать за вывернутую руку сотрудницы полиции ему придется по уголовной статье. Насилие сочли опасным.
Задержанный ночью 8 августа за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции 21-летний Мансур Абдылхаисиев стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, причем второй ее части. Лейтенант из миграционной полиции, которая на Конюшенной площади спросила у Мансура документы, получила травму связок и сустава на руке, за которую ее схватил «чеченский волк». Службу девушка продолжила в ту же ночь, однако примененное насилие сочли опасным для ее жизни и здоровья.
Как сообщает ГУ МВД региона, сейчас Абдылхаисиев задержан на двое суток и в скором времени суд должен определить, где он будет находиться на время следствия. Вероятно, Мансуру грозит изолятор.
Обстановка в Крестах ему уже знакома. Пока его судили за хулиганскую стрельбу у Московских ворот, он также находился в СИЗО. Вышел он в январе этого года с условным сроком, что увеличивает его шансы снова оказаться в изоляции.
Кличку «чеченский волк» он придумал себе сам, наклеив такую надпись на своей «Приоре» на родном языке.