«Чеченский волк» может оказаться за решеткой надолго. Вывернутая рука полицейского стала уголовным делом

Задержанный ночью 8 августа за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции 21-летний Мансур Абдылхаисиев стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, причем второй ее части. Лейтенант из миграционной полиции, которая на Конюшенной площади спросила у Мансура документы, получила травму связок и сустава на руке, за которую ее схватил «чеченский волк». Службу девушка продолжила в ту же ночь, однако примененное насилие сочли опасным для ее жизни и здоровья.

Как сообщает ГУ МВД региона, сейчас Абдылхаисиев задержан на двое суток и в скором времени суд должен определить, где он будет находиться на время следствия. Вероятно, Мансуру грозит изолятор.



Обстановка в Крестах ему уже знакома. Пока его судили за хулиганскую стрельбу у Московских ворот, он также находился в СИЗО. Вышел он в январе этого года с условным сроком, что увеличивает его шансы снова оказаться в изоляции.



Кличку «чеченский волк» он придумал себе сам, наклеив такую надпись на своей «Приоре» на родном языке.

