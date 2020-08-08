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08.08.2020 14:53
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«Чеченский волк» снова в отделе. Он подрался с девушкой-полицейским

Житель Петербурга и уроженец Грозного, на чьей машине красуется надпись «Чеченский волк», вывернул руку сотруднице полиции. В ближайшем будущем его видят за решеткой.

По данным «Фонтанки», Мансур Абдылхаисиев день 8 августа проводит в отделе полиции, куда его доставили поздним вечером накануне с Конюшенной площади. 36-летняя лейтенант Степанова, которая трудится как инспектор отдела по вопросам миграции, потребовала показать документы, на что Мансур отреагировал агрессивно, вывернул руку, повредил связки и сустав на запястье сотрудницы.

Пока «чеченского волка» заталкивали в служебную машину и везли в отдел, лейтенанта навестили врачи. Девушку встреча с Абдылхаисиевым не сломила, в ту же ночь она продолжила службу. В органах она работает с 2017 года.

Сейчас на задержанном протокол за неповиновение требованиям лейтенанта, по этой статье его могут арестовать на срок до 15 суток. Материалы на Мансура покажут сотрудникам Следственного комитета.

«Чеченский волк» вышел из изолятора минувшей зимой, получив условный срок за хулиганство. На своей «Приоре» он катался по Московскому и стрелял в воздух. За беспокойство ему пришлось извиняться. Как в феврале писала «Фонтанка», этот отрезок в биографии его не исправил, на YouTube появились видеозаписи его подвигов как автомобилиста, к действиям Мансура у подписчиков возникли вопросы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствует практику, когда его оступившиеся земляки возвращаются на родину — перевоспитываться. Пока «вычищают» Москву.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

vic_5e4cd1938d1a8
Дикарь. Почему же его не застрелили на месте за нападение?!
Пора этого "волка" на пару-тройку лет определить в зоопарк без посетителей ...
Analyst
Наглядная разница между «своими» чеченцами и «чужими» либералами. Если бы Навальный стрелял из автомата и выкручивал руки полицейским, то получил бы пожизненное, а «чеченский волк» отделается административкой.
local_5e4d8cf621bfb
Менты дожидаются,пока он стрелять будет не в воздух? Кадыров,забери его к себе на исправление...
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