«Недопустимо драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей». Власти Чечни вернули домой сотню загулявших в Москве земляков

На перевоспитание из Москвы в Чечню вернулись 100 молодых людей. С нарушителями общественного порядка встретился в Грозном депутат Госдумы Адам Делимханов 4 августа. На беседе также присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранительных органов.



«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — цитирует Делимханова РИА Новости.