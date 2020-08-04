«Недопустимо драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей». Власти Чечни вернули домой сотню загулявших в Москве земляков
На перевоспитание из Москвы в Чечню вернулись 100 молодых людей. С нарушителями общественного порядка встретился в Грозном депутат Госдумы Адам Делимханов 4 августа. На беседе также присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранительных органов.
«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — цитирует Делимханова РИА Новости.
Депутат отметил, что оступившихся ребят могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, и руководство республики пытается уберечь молодежь, направить на правильный путь. «Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились — в Москве, Питере или другом регионе», — отметил он.
Провинившиеся пройдут трудовое воспитание: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики.