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04.08.2020 13:34
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«Недопустимо драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей». Власти Чечни вернули домой сотню загулявших в Москве земляков

На перевоспитание из Москвы в Чечню вернулись 100 молодых людей. С нарушителями общественного порядка встретился в Грозном депутат Госдумы Адам Делимханов 4 августа. На беседе также присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранительных органов.

«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — цитирует Делимханова РИА Новости.

Депутат отметил, что оступившихся ребят могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, и руководство республики пытается уберечь молодежь, направить на правильный путь. «Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились — в Москве, Питере или другом регионе», — отметил он.

Провинившиеся пройдут трудовое воспитание: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики.

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Комментарии (9)

Иван Кадачигов
Какой хороший и мудрый чеченский народ. Саморегулирует свою численность. Только хорошо бы узнать, может они в нулях поскромничали. Так то их тут намного больше скомпрометированных. Пусть ещё разок попробуют.
michailPotapov
молодец Академик. Только так
local_5e4d8cf621bfb
Всё правильно делает,если в российских городах не могут(не хотят) применять законы по отношению к приезжим нарушителям.Ещё бы и другие руководители кавказских регионов так поступали.
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