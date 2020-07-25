В Петербурге армян и азербайджанцев задерживают десятками. На границе с областью пресечена стычка

Дабы избежать стычек, подобных московским событиям, полиция Петербурга профилактически задерживает представителей азербайджанской и армянской диаспор. Им предъявляют разное, но всем напоминают, что выяснять отношения между народами лучше на границе конфликтующих государств.

По данным «Фонтанки», профилактические рейды проходят в центре Петербурга. На Рубинштейна задержали 27 человек, большинство за распитие алкоголя на улице. Еще 35 развезли по отделам с Думской. Участие в процессе принимает центр «Э», ОМОН и СОБР, всего мобилизованы несколько десятков сотрудников.



Прошел рейд и на окраинах города, там к работе привлекли кинологов и дорожную полицию, проверяли автомобили. Впрочем, как такового усиления нет, лишь заметней для желающих помахать руками стало присутствие в городе правоохранителей.

