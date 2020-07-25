В Петербурге армян и азербайджанцев задерживают десятками. На границе с областью пресечена стычка
Дабы избежать стычек, подобных московским событиям, полиция Петербурга профилактически задерживает представителей азербайджанской и армянской диаспор. Им предъявляют разное, но всем напоминают, что выяснять отношения между народами лучше на границе конфликтующих государств.
По данным «Фонтанки», профилактические рейды проходят в центре Петербурга. На Рубинштейна задержали 27 человек, большинство за распитие алкоголя на улице. Еще 35 развезли по отделам с Думской. Участие в процессе принимает центр «Э», ОМОН и СОБР, всего мобилизованы несколько десятков сотрудников.
Прошел рейд и на окраинах города, там к работе привлекли кинологов и дорожную полицию, проверяли автомобили. Впрочем, как такового усиления нет, лишь заметней для желающих помахать руками стало присутствие в городе правоохранителей.
В первую очередь всем задержанным и останавливаемым объясняли, что это операция по принуждению к миру. Поводом же послужили московские события — там диаспоры громят магазины и автомойки, принадлежащие той или иной стороне конфликта. Возбуждено несколько уголовных дел.
Уголовный процесс на фоне стычек запущен и в Ленобласти. Планировалась битва 25 на 25 на границе города и области, азербайджанцы накануне записали видео. Как пишет 47News, из-за него к ним и пришли. Уголовное дело возбуждено по статье о разжигании межнациональной розни.
Военные действия на границе двух стран прошли 12 июля. С тех пор представители наций ведут локальные «войны» между собой по всему миру, начали с рыночной мести.