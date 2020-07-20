Смольный отреагировал на конфликт между Арменией и Азербайджаном, попросив лидеров диаспор проконтролировать, чтобы в городе не было беспорядков. «Фонтанка» нашла, по чьему личному карману бьет «абрикосовая война», и как он может выйти из нее победителем.

автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Конец прошлой недели ознаменовался тревожными сообщениями, поступающими в адрес «Фонтанки»: из-за межнационального конфликта армянские фуры не пускают на петербургские овощебазы. Авторы писем в редакцию трактовали эти события однозначно: азербайджано-армянский конфликт перекинулся на Петербург. Однако детальное изучение вопроса не позволило подтвердить или опровергнуть эту версию: ни с одним водителем фуры на армянских номерах бьющие в набат граждане связать редакцию так и не смогли. На самой Софийской овощебазе, где, по версии авторов сообщений, якобы и происходили несправедливости, корреспондент «Фонтанки» никаких следов межнациональной розни найти не сумел.



Второй сигнал переселения конфликта на петербургскую почву появился спустя два дня. Арендаторы на Софийской овощебазе якобы встретили армянский грузовик с криками: «Вон отсюда» и «здесь не место для армянских абрикосов», цитирует 47news слова одного из армян, находившегося, по его словам, в такой фуре. Товар в результате разошелся из кузова у метро «Звездная» - фотосвидетельство такой торговли есть в сети.

Но судя по сообщениям в российских и армянских СМИ, в Петербурге были еще цветочки. Ягодки же следовало искать в Москве в логистическом центре «Фуд сити». Якобы отказ принимать там армянские фуры получил в медиасфере наименование «абрикосовая война», хотя позже московские власти опровергли наличие конфликта. Но основной медиа-накал сосредоточился именно в столице и был связан с личностью владельцев одной из крупнейших в стране плодоовощных баз. Это выходец из Азербайджана Год Нисанов(крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России, группа «Киевская площадь») и его партнеры.



Связать два и два - причины этого конфликта - читателям предлагалось самим, тем более, что за обиженных сразу же вступился другой крупный игрок российского девелопмента Самвел Карапетян (группа «Ташир»). Он пригласил всех водителей фур, которые испытают сложности с попаданием на овощебазы, на стоянку своих торговых комплексов «РИО». В Петербурге такой ТРК тоже есть, и именно там, сообщили «Фонтанке» его представители, на минувших выходных с двух армянских фур проходила бойкая торговля фруктами.

Фото: автор Давид Алавердян

Отчего именно армянские водители испытали сложности на Софийской овощебазе (в отличие от «Фуд сити» она не принадлежит азербайджанцам) и почему не поехали в другие многочисленные оптовые центры в окрестностях Петербурга, редакции доподлинно выяснить не удалось.



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Крупнейший импортер свежих овощей и фруктов из Армении в Россию - ООО «Спайка-Рус» с годовой выручкой в 12,4 млрд рублей. Она контролируется армянским предпринимателем Давидом Казаряном. По данным, армянской автономии Петербурга, на долю компании приходится 90% импорта продуктов из Армении в Россию. В фирме подтвердили эту оценку.



По данным представителя компании в Петербурге Давида Алавердяна, общий объем нереализованной продукции из-за отказов в приемке можно оценить в 120-140 тонн, часть из которых предназначались Петербургу. Десяток из них - уже испорченные продукты.

«Кроме нас еще много людей, которые из-за этого конфликта очень большие проблемы имеют: это и частники, которые продавали уже несколько лет здесь в Питере на Софийской базе, и все остальные фирмы, крупные как мы», - говорит представитель «Спайки». По его словам, компания круглый год поставляет городу примерно по 200 тонн продуктов в неделю. В рублях получается примерно 750 млн рублей в год.

Представители азербайджанского сообщества Петербурга комментировали происходящее весьма сдержанно. «Софийская база принадлежит не азербайджанцам, нет полномочий не пускать. Но могут бойкотировать покупку и дальнейшую реализацию продукции из Армении», - рассказал «Фонтанке» один из крупных предпринимателей.

«Насчёт Питера слышал подобные слухи, но о достоверности утверждать не буду. Всё сложно. Периодические обострения и провокации на линии соприкосновения, а в этот раз уже непосредственно на границе...терпение на пределе. Естественно переносить это всё на территорию третьих стран неправильно», - поделился своими рассуждениями попросивший его не называть в статье представитель азербайджанского сообщества в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке», на прошлой неделе главы автономий уже общались с губернатором Петербурга Александром Бегловым, также они находятся на связи с главой комитета по межнациональным отношениям Олегом Капитановым.

Авторитетные в диаспорах представители Армении и Азербайджана рассказали, что в Смольном попросили председателя Армянской национально-культурной автономии Петербурга Карена Мкртчяна и главу Азербайджанской национально-культурной автономии Вагифа Мамишева проконтролировать, чтобы в городе не возникало беспорядков. По словам последнего, с ним на прошлой неделе, как только появились сообщения об обострении конфликта на армяно-азербайджанской границе, созванивался губернатор и попросил самоорганизоваться, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

«Мы находимся в тесном контакте с правительством и пытаемся эти вопросы регулировать... С Олегом Капитановым в каждодневном режиме работаем. Есть координация с городом и есть наши добрые контакты с председателем азербайджанской диаспоры Вагифом Мамишевым, с которым мы тоже практически в ежедневном контакте», - сообщил «Фонтанке» Карен Мкртчян.



«Мы для этого работаем, чтобы правоохранительным органам Петербурга и Ленобласти, другим структурам и правительству не создавать дополнительных проблем. Я со своей командной совместно с председателем армянской диаспоры работаем на опережение», - сказал Вагиф Мамишев.

«Проводятся соответствующие мероприятия для того, чтобы этого (повторения конфликта, происходившего в Москве) избежать», - сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. Он подтвердил, что находится в тесном контакте с представителями двух диаспор, но рассказывать подробности не стал.

По словам Мкртчяна, конкретный случай притеснения его земляков произошел около пяти дней назад на Софийской овощебазе, куда не допустили шесть армянских фур с продуктами из-за «стихийного митинга» азербайджанцев. «Фонтанка» 15 июля получила сообщение об этом от очевидцев, но, приехав на место, корреспондент не обнаружил ни беспорядков, ни митинга, ни армянских фур. Как говорит глава диаспоры, все они разъехались - в Ростов, Краснодар и Москву.



Такие выступления представители обеих диаспор считают провокациями. На вопрос, кто их организовывает и с какой целью, Мкртчян заявил, что не владеет такой информацией. По мнению Мамишева, «в составе каждого народа есть, как умные люди, так и дураки, которым ничего не объяснишь». Подобные акции - дело рук последних, считает он.

По оценке Карена Мкртчяна, сейчас на пути в Россию из Армении направляются 150 фур, из которых до 40 могут перевозить продукцию, предназначенную для петербургского потребителя. Приютить опальные грузовики в Петербурге уже изъявили желание дружественные ТЦ «РИО» и «Монпансье», подконтрольные армянскому бизнесу.

«Вчера-позавчера 2-3 фуры, которые привезли частники, мы своими силами закупили. И дальше будем закупать и распределять этот товар по детдомам, детсадам, школам, раздавать просто бесплатно на улице. Это решение нами принято, но это не экономика», - рассказал глава армянской диаспоры. Он обращает внимание, что его общественная организация должна в первую очередь заниматься общественно-политическими вопросами, а не искать места для торговли фруктами.

Представители диаспоры выступили с предложением обустроить на законных основаниях на территории ТЦ «Монпансье» ярмарку армянских продуктов, в которой бы приняли участие пострадавшие фуры. То есть, чтобы вместо оптовой сдачи продукции дистрибуторам на овощебазах, они могли бы продавать её напрямую потребителям. Как сообщил Олег Капитанов, пока Карен Мкртчян таким предложением не выходил.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

