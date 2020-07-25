После стычек между армянами и азербайджанцами в Москве задержаны девять человек и возбуждены уголовные дела

Битые стекла и травмированные москвичи стали поводом для возбуждения уголовных дел по статье о хулиганстве. Армяно-азербайджанский конфликт для девятерых закончился в камере.



Как пишет 25 июля ТАСС со ссылкой на столичное УМВД, полиция искала причастных к погромам в кафе, на автомойке и в магазине в разных частях города. Осколками стекла ранили минимум двоих.



Пока отвечать за погромы будут девять задержанных, не исключено, что ряды их в скором времени пополнятся. В МВД напомнили, что драки могут стать не только уголовным делом, но и поводом на пять лет закрыть для приезжих въезд в Россию.

