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25.07.2020 12:38
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После стычек между армянами и азербайджанцами в Москве задержаны девять человек и возбуждены уголовные дела

Битые стекла и травмированные москвичи стали поводом для возбуждения уголовных дел по статье о хулиганстве. Армяно-азербайджанский конфликт для девятерых закончился в камере.

Как пишет 25 июля ТАСС со ссылкой на столичное УМВД, полиция искала причастных к погромам в кафе, на автомойке и в магазине в разных частях города. Осколками стекла ранили минимум двоих.

Пока отвечать за погромы будут девять задержанных, не исключено, что ряды их в скором времени пополнятся. В МВД напомнили, что драки могут стать не только уголовным делом, но и поводом на пять лет закрыть для приезжих въезд в Россию.

Некоторые из стычек попадают на видео. Так, накануне засняли группу мужчин с палками у ресторана «Армянский дом».

Конфликт между народами обострился 12 июля после вооруженного столкновения армий на границе между государствами. Стычки представителей диаспор происходят в разных странах и городах, Петербург не исключение.

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
...... доигрались с этими горскими евреями, королями недвижимости и торговли ....
virtvid
Мудрый путин перенёс армяно-азербайджанский конфликт на территорию РФ. Наверно самый злейший враг этой страны не придумает что-то такое, чего уже не сделал путин. Раздача российских паспортов продолжается, и вместе с их новыми владельцами в Россию могут переехать застарелые национальные конфликты из ср. Азии и Кавказа.
Zloi_prohozhiy
Целых девять на всю Москву?))) не позорились бы с таким результатом
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