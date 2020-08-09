В Белоруссии завершились выборы президента. Государственный экзит-полл отдал победу Лукашенко
В Белоруссии в 20.00 9 августа официально завершились выборы президента. Как сообщают местные СМИ, многие проголосовать так и не смогли — на участках выстроились огромные очереди.
Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что продлевать время работы участков не будут, поскольку очереди она считает «провокацией», специально устроенной оппозицией. По информации на 18.00 (последние официально обнародованные на сайте ЦИК данные), явка составила 79,01%. И это при том, что более 40% населения проголосовали досрочно.
Государственный экзит-полл отдал уверенную победу действующему главе государства Александру Лукашенко — он якобы набрал 79,7%, а его главный конкурент Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом сообщили в эфире канала «Беларусь 24».
Глава ЦИК Белоруссии также заявила, что дефицит бюллетеней наблюдается из-за их «организованной порчи». «Норма Избирательного кодекса говорит о том, что избирателю выдается бюллетень взамен испорченного, а не их множество. Поэтому если кто-то выбрал такую тактику — по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать — она не пройдет», — подчеркнула Ермошина.
Как писала ранее «Фонтанка», к окончанию выборов белорусские власти готовятся основательно — в город введена военная техника, завезены водометы и колючая лента «Егоза». Центр города и привычные места сбора оппозиции оцеплены милицией, причем оцепление снимать не собираются несколько дней.