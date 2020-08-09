В Белоруссии завершились выборы президента. Государственный экзит-полл отдал победу Лукашенко

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что продлевать время работы участков не будут, поскольку очереди она считает «провокацией» , специально устроенной оппозицией. По информации на 18.00 (последние официально обнародованные на сайте ЦИК данные), явка составила 79,01%. И это при том, что более 40% населения проголосовали досрочно .

В Белоруссии в 20.00 9 августа официально завершились выборы президента. Как сообщают местные СМИ, многие проголосовать так и не смогли — на участках выстроились огромные очереди.

Государственный экзит-полл отдал уверенную победу действующему главе государства Александру Лукашенко — он якобы набрал 79,7%, а его главный конкурент Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом сообщили в эфире канала «Беларусь 24».



Глава ЦИК Белоруссии также заявила, что дефицит бюллетеней наблюдается из-за их «организованной порчи». «Норма Избирательного кодекса говорит о том, что избирателю выдается бюллетень взамен испорченного, а не их множество. Поэтому если кто-то выбрал такую тактику — по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать — она не пройдет», — подчеркнула Ермошина.



Как писала ранее «Фонтанка», к окончанию выборов белорусские власти готовятся основательно — в город введена военная техника, завезены водометы и колючая лента «Егоза». Центр города и привычные места сбора оппозиции оцеплены милицией, причем оцепление снимать не собираются несколько дней.

