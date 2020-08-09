Силовики перекрывают входы и выходы на проспект Независимости, где в Минске традиционно собираются оппозиционные акции. Об этом 9 августа сообщает «Еврорадио».



Цепочка силовиков уже перекрыла движение по тротуару в районе Главпочтамта. Как пишет Tut.by, милиция не пропускает никого на площадь Независимости. Также перекрыты подходы к Октябрьской площади. Все это места, где могут собраться митинги по итогам выборов президента Белоруссии.