Центр Минска перекрыли силовики. Милиция не пускает людей на площадь Независимости
Силовики перекрывают входы и выходы на проспект Независимости, где в Минске традиционно собираются оппозиционные акции. Об этом 9 августа сообщает «Еврорадио».
Цепочка силовиков уже перекрыла движение по тротуару в районе Главпочтамта. Как пишет Tut.by, милиция не пропускает никого на площадь Независимости. Также перекрыты подходы к Октябрьской площади. Все это места, где могут собраться митинги по итогам выборов президента Белоруссии.
Силовики перекрывают входы и выходы на проспект Независимости pic.twitter.com/QX52l38SEj— Еврорадио (@euroradio_ru) August 9, 2020
Как писала «Фонтанка», в центре Минска скопилось огромное количество милицейских машин, автозаков и различной спецтехники для подавления протестов.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.