Итоги выборов в Минске собираются подводить с водометами и колючей лентой «Егоза»
Очевидцы в соцсетях 9 августа публикуют фотографии и видеозаписи из столицы Белоруссии, в которой готовятся подводить итоги президентских выборов. Они сообщают, что неподалеку от одной из резиденций Лукашенко скопилось огромное количество милицейских машин и автозаков.
#Belarus. Right now in the #Minsk city centre. It is not far from one of the #Lukashenko’s residencies. I expect the worst pic.twitter.com/3AVqgaIvJ2— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 9, 2020
Издание Tut.by публикует видеозапись, на которой колонна спецтехники едет по Минску.
Колонна спецтехники в Минске. pic.twitter.com/iFI9iK1yMd— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
«Медиазоне» удалось опознать часть техники на видеозаписях. Так, на одной из них по Минску едет передвижной водомет для разгона демонстраций. «Судя по фотографии, это BR6 Predator производства канадской фирмы Streit Group Company на шасси грузовика Iveco. Белорусские силовики массово закупали такие машины в последние годы», — уточняет издание.
В Минск заходят колонны военных, в том числе с машинами для разгона демонстраций pic.twitter.com/hdimHUe2Mg— maglov (@maglov) August 9, 2020
Кроме того, к центру столицы Белоруссии направляются прицепы с колючей лентой «Егоза».
А вот мы и рассекретили содержимое прицепа. Сегодня Минск будут оцеплять колючей проволокой. pic.twitter.com/wybcKDTVRG— РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.