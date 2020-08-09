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09.08.2020 09:47
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Белоруссия выбирает президента. В центре Минска заметили военную технику, одна из областей проголосовала досрочно

В Белоруссии в 8.00 9 августа начались выборы президента. Всего в стране открылись 5723 избирательных участка.

При этом в Гомельской области в этом даже нет необходимости — в регионе досрочно проголосовали 54,44% населения, то есть выборы уже состоялись. Всего досрочно свое мнение высказали 41,7% белорусов, сообщает Центризбирком страны. Эксперты говорили, что фальсификации во время «досрочки» проконтролировать крайне сложно.

Как сообщает TUT.by, в центре Минска заметили военную технику, а возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения.В связи с выборами милиция переведена на «усиленный вариант службы», подтвердил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.

Голосование закончится в 20.00, выборы признают состоявшимися, если на них придут больше половины избирателей. ЦИК Белоруссии планирует объявить предварительные итоги около полуночи 9 августа.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.

Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.

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