В Белоруссии в 8.00 9 августа начались выборы президента. Всего в стране открылись 5723 избирательных участка.



При этом в Гомельской области в этом даже нет необходимости — в регионе досрочно проголосовали 54,44% населения, то есть выборы уже состоялись. Всего досрочно свое мнение высказали 41,7% белорусов, сообщает Центризбирком страны. Эксперты говорили, что фальсификации во время «досрочки» проконтролировать крайне сложно.



Как сообщает TUT.by, в центре Минска заметили военную технику, а возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения.В связи с выборами милиция переведена на «усиленный вариант службы», подтвердил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.