Власти Белоруссии готовятся к возможным протестам не только в день выборов президента, но и после него. Кордоны на площади Независимости будут стоять минимум до 11 августа.



Такие данные издание Znak.com публикует со ссылкой на сотрудников милиции, которые стоят в оцеплении. Они отметили, что приказ стоять на месте по информации на вечер 9 августа пока сохраняется до вторника.



Журналисты отмечают, что военных и техники стало еще больше. Уже перекрыто движение по тротуару в районе Главпочтамта, площадь Независимости и подходы к Октябрьской площади — это места, где традиционно собираются оппозиционные митинги. Жители Минска весь день ощущают перебои в работе Интернета, при этом в центре города практически нет простых горожан, только милиция, военные и множество спецтехники.