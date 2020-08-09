Центр Минска будет перекрыт еще несколько дней. Кордонов и техники все больше
Власти Белоруссии готовятся к возможным протестам не только в день выборов президента, но и после него. Кордоны на площади Независимости будут стоять минимум до 11 августа.
Такие данные издание Znak.com публикует со ссылкой на сотрудников милиции, которые стоят в оцеплении. Они отметили, что приказ стоять на месте по информации на вечер 9 августа пока сохраняется до вторника.
Журналисты отмечают, что военных и техники стало еще больше. Уже перекрыто движение по тротуару в районе Главпочтамта, площадь Независимости и подходы к Октябрьской площади — это места, где традиционно собираются оппозиционные митинги. Жители Минска весь день ощущают перебои в работе Интернета, при этом в центре города практически нет простых горожан, только милиция, военные и множество спецтехники.
9 августа в Минске проходят президентские выборы. По последним данным о явке, она превысила 79%. В Москве, Петербурге и других городах к посольствам и консульствам растянулись километровые очереди из желающих отдать свой голос, плотно и в самой Белоруссии. Глава ЦИК страны Лидия Ермошина назвала скопление людей провокацией.
На пост главы государства претендуют Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.