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    «Помогать — это нормально, так должно быть». В Петербурге звёзды оперы и балета выступят с концертом в поддержку детей с онкозаболеваниями

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    Фото: предоставлено организаторами
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    В Петербурге пройдёт VII благотворительный концерт «Неравнодушное искусство». Артисты, чьи имена можно увидеть на афишах крупнейших театров мира, вновь соберутся на одной сцене, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.

    Каждый год режиссёрская команда готовит уникальную программу, объединяющую оперу и балет на одной сцене. В этом году классика будет дополнена русским народным искусством. Вдохновением для создателей концерта послужили «Русские сезоны» — исторические русские концерты, которыми в начале XX века театральный деятель Сергей Дягилев восхищал Париж.

    «Наш проект объединяет артистов, которые выступают в Большом и Мариинском театрах, La Scala и Парижской опере. Они собираются раз в году в Петербурге, чтобы подарить детям возможность жить полноценной здоровой жизнью. Поколение наших артистов такое: когда просишь об участии в благотворительном концерте, никто не отказывается. Они все безумно заняты, но всегда говорят: «Да». Сострадание и готовность помогать отличают всех артистов балета, оперы, оркестра», — говорит Алиса Петренко, главный организатор «Неравнодушного искусства», балерина Мариинского театра.

    Среди звёзд, которые выступят на мероприятии, — прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Виктория Терешкина:

    «Благотворительность спасает наши души, я чувствую в этом необходимость. Хотела бы сказать детям, что они самые сильные люди на этом свете, только самым сильным даются такие испытания. Хочу сказать о том, что они прекрасны, о том, что они все всё преодолеют. Вместе мы — сила!»

    «Мне очень нравится название «Неравнодушное искусство». Это действительно так, — говорит, в свою очередь, ещё один участник концерта Владимир Шкляров, артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России. — Мне очень хочется, чтобы дети улыбались и были счастливы, чтобы жили полноценной жизнью. Если я могу помочь, я это обязательно сделаю. Помогать — это нормально, просто так должно быть. Меня вдохновляют люди, которые рядом, вдохновляют глаза детей, которым мы дарим надежду. Мы все рождаемся, и в начале жизненного пути мы все очень похожи. Но по-разному складывается судьба у каждого из нас. Поэтому в тяжелые моменты необходимо быть рядом, быть нужным. Важно жить, потому что жизнь одна, а второй у нас не будет».

    Идея «Неравнодушного искусства» принадлежит оперному певцу и солисту Мариинского театра Михаилу Петренко и балерине Мариинского театра Алисе Петренко.

    Проекты такого рода — это возможность увидеть плеяду звезд оперы и балета первой величины на одной сцене. Но самое главное — «Неравнодушное искусство» помогает тяжелобольным детям. За время существования проекта удалось собрать более 13 миллионов рублей и помочь в оплате дорогостоящего лечения восьми подопечным петербургского благотворительного фонда «свет.дети» — детям с онкологическими заболеваниями.

    В этом году артисты объединились, чтобы помочь тринадцатилетнему Данилу Кизилову, который борется с лимфомой Ходжкина. Данил приехал в Санкт-Петербург на лечение из небольшого посёлка недалеко от города Благовещенска. Он заболел в конце весны 2023 года. На данный момент Данил прошёл шесть курсов химиотерапии и продолжает лечение в Медицинском институте им. Сергея Березина.

    Благотворительный вечер пройдет в День защиты детей — 1 июня — в Каменноостровском театре на набережной реки Крестовки, 10. На сцену выйдут артисты балета Виктория Терешкина, Владимир Шкляров, Игорь Колб, Надежда Батоева, Кимин Ким, а также оперные певцы Альбина Шагимуратова, Михаил Петренко, Евгений Никитин, Юлия Маточкина и многие другие.

    Подробности можно узнать на странице фонда «свет.дети» в соцсети.

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    Фото: предоставлено организаторами

    Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга. С момента основания фонд оказал помощь более чем 900 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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