«Помогать — это нормально, так должно быть». В Петербурге звёзды оперы и балета выступят с концертом в поддержку детей с онкозаболеваниями

«Наш проект объединяет артистов, которые выступают в Большом и Мариинском театрах, La Scala и Парижской опере. Они собираются раз в году в Петербурге, чтобы подарить детям возможность жить полноценной здоровой жизнью. Поколение наших артистов такое: когда просишь об участии в благотворительном концерте, никто не отказывается. Они все безумно заняты, но всегда говорят: «Да». Сострадание и готовность помогать отличают всех артистов балета, оперы, оркестра», — говорит Алиса Петренко, главный организатор «Неравнодушного искусства», балерина Мариинского театра.

Среди звёзд, которые выступят на мероприятии, — прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Виктория Терешкина:



«Благотворительность спасает наши души, я чувствую в этом необходимость. Хотела бы сказать детям, что они самые сильные люди на этом свете, только самым сильным даются такие испытания. Хочу сказать о том, что они прекрасны, о том, что они все всё преодолеют. Вместе мы — сила!»



«Мне очень нравится название «Неравнодушное искусство». Это действительно так, — говорит, в свою очередь, ещё один участник концерта Владимир Шкляров, артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России. — Мне очень хочется, чтобы дети улыбались и были счастливы, чтобы жили полноценной жизнью. Если я могу помочь, я это обязательно сделаю. Помогать — это нормально, просто так должно быть. Меня вдохновляют люди, которые рядом, вдохновляют глаза детей, которым мы дарим надежду. Мы все рождаемся, и в начале жизненного пути мы все очень похожи. Но по-разному складывается судьба у каждого из нас. Поэтому в тяжелые моменты необходимо быть рядом, быть нужным. Важно жить, потому что жизнь одна, а второй у нас не будет».

