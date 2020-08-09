Глава ЦИК Белоруссии заявила, что в очередях на избирательных участках виноваты «провокации»
Очереди, которые скапливаются у избирательных участков по всему миру и в самой Белоруссии, являются результатом провокации. Об этом 9 августа заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина, передает БелТА.
«Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы. Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика. Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», - подчеркнула Ермошина.
«Фонтанка» ранее писала про очереди в Петербурге, Москве, Польше и Чехии, которые выстроились к посольствам Белоруссии.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.