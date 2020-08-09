Глава ЦИК Белоруссии заявила, что в очередях на избирательных участках виноваты «провокации»

Очереди, которые скапливаются у избирательных участков по всему миру и в самой Белоруссии, являются результатом провокации. Об этом 9 августа заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина, передает БелТА.



«Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы. Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика. Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», - подчеркнула Ермошина.

