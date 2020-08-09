Белорусы по всему миру выстраиваются 9 августа в очереди у посольств своей страны, чтобы выбрать президента.



В Москве в очереди стоят тысячи человек, она растянулась на несколько километров. В самой дипмиссии заявили РИА Новости, что это связано не только с «высокой активностью избирателей», но и с мерами предосторожности из-за COVID-19. В посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.