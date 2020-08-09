Очереди в белорусские посольства выстраиваются по всему миру. Некоторые могут не успеть выбрать президента
Белорусы по всему миру выстраиваются 9 августа в очереди у посольств своей страны, чтобы выбрать президента.
В Москве в очереди стоят тысячи человек, она растянулась на несколько километров. В самой дипмиссии заявили РИА Новости, что это связано не только с «высокой активностью избирателей», но и с мерами предосторожности из-за COVID-19. В посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.
Это очередь в посольство Белоруссии на Маросейке. Все хотят проголосовать! pic.twitter.com/burLTRzmsK— Мослента (@moslenta) August 9, 2020
В Чехии и Польше ситуация похожая, только голосовать там пускают вообще только по одному человеку. Некоторые занимали очередь в 5 утра. Сотрудница дипмиссии уже заявила, что времени, скорее всего, всем не хватит.
Выборы президента Белоруссии.— Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) August 9, 2020
Посольство и очередь из желающих проголосовать в Праге. pic.twitter.com/lcWbKOluuF
В Петербурге очередь тоже растянулась на несколько километров, «Фонтанка» писала об этом ранее.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.