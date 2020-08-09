Большая очередь белорусов собралась у отделения посольства республики в Петербурге. Все хотят проголосовать на выборах президента.



Как рассказала «Фонтанке» 9 августа читательница Елена, люди начали подходить к 8 утра. Сейчас, по её подсчетам, на улице стоят более 250 человек. Очередь двигается очень медленно — запускают внутрь по одному и на каждого уходит 10–15 минут.



Но, по её словам, люди стоят спокойно, ничего не скандируют. Иногда им лишь сигналят проезжающие мимо машины — такая форма поддержки оппозиции популярна в Белоруссии. Накануне акция автомобилистов прошла в центре Минска.