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09.08.2020 11:52
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Белорусы выстроились в гигантскую очередь в посольство в Петербурге, чтобы проголосовать за президента

Большая очередь белорусов собралась у отделения посольства республики в Петербурге. Все хотят проголосовать на выборах президента.

Как рассказала «Фонтанке» 9 августа читательница Елена, люди начали подходить к 8 утра. Сейчас, по её подсчетам, на улице стоят более 250 человек. Очередь двигается очень медленно — запускают внутрь по одному и на каждого уходит 10–15 минут.

Но, по её словам, люди стоят спокойно, ничего не скандируют. Иногда им лишь сигналят проезжающие мимо машины — такая форма поддержки оппозиции популярна в Белоруссии. Накануне акция автомобилистов прошла в центре Минска.

Фото: читатель «Фонтанки» Елена
Фото: читатель «Фонтанки» Елена

Напомним, что Белоруссия выбирает президента. В центре Минска заметили военную технику, одна из областей проголосовала досрочно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Nik Magnusson
читал на фонтанке, что к 13 часам выборы уже состоялись...
зачем ребята стоят там на 28 градусной жаре?
Karl_Ivanovich
Наймиты "оппозиции" ?
Serg_I
Это всё "двойные граждане"?
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