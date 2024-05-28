В Зеленограде змея распугала посетителей магазина

В Москве змея распугала покупателей в магазине белорусских товаров. Об этом 28 мая сообщает портал 360.ru. Уточняется, что срочно покинуть торговый зал пришлось гостям и персоналу в Зеленограде.

«Агрессивное пресмыкающиеся оказалось в одном помещении с людьми. Ядовитая ли змея — неизвестно», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Пресмыкающееся было напугано не меньше людей и забилось под холодильник. По предварительным данным, спасатели опознали в нем обычного ужа.

Напомним, неделю назад в Москве жительница многоквартирного дома обнаружила у себя в туалете крупного удава. Оказалось, пока хозяйка змеи в соседней квартире мыла террариум своей рептилии, та пролезла под ванной и уползла по трубе. После удав попытался скрыться и от спасателей, но в результате был пойман и возвращен хозяйке.