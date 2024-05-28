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    Полиция ищет двоих после стрельбы на Репищевой. Она могла начаться с порчи машин

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    В Приморском районе Петербурга автомобильный конфликт обернулся дракой, выстрелом и больницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.

    О нарушении общественного спокойствия у дома № 19 на Репищевой улице накануне около трёх часов дня в полицию сообщил 68-летний пенсионер. На его глазах отношения на кулаках выясняли трое, удалось рассмотреть пистолет, а потом и услышать выстрел.

    Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы драки не застал, но нашёл одного из участников — 40-летнего жителя одного из соседних домов. По предварительным данным, прежде чем сцепиться с незнакомцами, он повредил три машины.

    Мужчина, похоже, был не особо сговорчив. Он получил протокол о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением распоряжению представителя власти (вторая часть статьи 20.1 КоАП). Обойтись без медицинской помощи ему не удалось. В больнице зафиксировали ушибы и рану головы.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что стреляли из травматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, других участников конфликта ищут.

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