Полиция ищет двоих после стрельбы на Репищевой. Она могла начаться с порчи машин

В Приморском районе Петербурга автомобильный конфликт обернулся дракой, выстрелом и больницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.



О нарушении общественного спокойствия у дома № 19 на Репищевой улице накануне около трёх часов дня в полицию сообщил 68-летний пенсионер. На его глазах отношения на кулаках выясняли трое, удалось рассмотреть пистолет, а потом и услышать выстрел.