Полиция ищет двоих после стрельбы на Репищевой. Она могла начаться с порчи машин

В Приморском районе Петербурга автомобильный конфликт обернулся дракой, выстрелом и больницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.
О нарушении общественного спокойствия у дома
Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы драки не застал, но нашёл одного из участников —
Мужчина, похоже, был не особо сговорчив. Он получил протокол о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением распоряжению представителя власти (вторая часть статьи 20.1 КоАП). Обойтись без медицинской помощи ему не удалось. В больнице зафиксировали ушибы и рану головы.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что стреляли из травматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, других участников конфликта ищут.