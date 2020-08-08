«Фонтанка-SUP — 2020»: самый захватывающий вид на город
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Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP — 2020» только что завершился, и мы спешим поделиться самыми яркими кадрами этого события.
Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP — 2020» только что завершился, и мы спешим поделиться самыми яркими кадрами этого события.
Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
В фестивале приняли участие около 2 тысяч человек — поставлен новый рекорд. Были вручены многочисленные призы — за сап-спринт, «Мисс SUP — 2020» и в десятке других номинаций. После преодоления дистанции в 9 километров участники разминались у Итальянского моста под хит Skibidi петербургской группы Little Big.