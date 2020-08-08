FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 17:55
0
Печать

«Фонтанка-SUP — 2020»: самый захватывающий вид на город

Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP — 2020» только что завершился, и мы спешим поделиться самыми яркими кадрами этого события.

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

В фестивале приняли участие около 2 тысяч человек — поставлен новый рекорд. Были вручены многочисленные призы — за сап-спринт, «Мисс SUP — 2020» и в десятке других номинаций. После преодоления дистанции в 9 километров участники разминались у Итальянского моста под хит Skibidi петербургской группы Little Big.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний