FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 15:55
1
Печать

«Мисс SUP — 2020» стала девушка в образе индейского вождя

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

На юбилейном, пятом фестивале «Фонтанка-SUP» завершился финал конкурса «Мисс SUP — 2020». За главный приз боролись девять девушек: Анастасия Наченская, Анна Рамкова, Екатерина Михеева, Анна Воробьева, Дина Королева, Александра Новикова, Анна Скрябина, Елена Бережкова, Елена Дианова.

Участницы по очереди отвечали на каверзные вопросы, после чего выступили с групповым номером, который отрепетировали еще до заплыва. Зрители и жюри сумели познакомиться с участницами со всех сторон.

В итоге победила участница под номером 9 — Елена Дианова в образе американского индейца. Как призналась Дианова, изначально она хотела сделать себе костюм Покахонтас, но из-за того, что она не очень хорошо умеет шить, пришлось выбрать более простой вариант. «Мисс SUP — 2020» получила сертификат на костюм из серии «Джентльмены» от бренда спортивной одежды EMDI, а также сап-доску Gladiator Pro от САП-партнера фестиваля — российского бренда «Гладиатор».

Фото: Павел Каравашин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Все финалистки получили подарки от компании «Айсберг», бренда спортивной одежды EMDI, бьюти-партнера конкурса сети салонов «САХАР», компании «Леврана» и бренда Luckroute.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний