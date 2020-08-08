На юбилейном, пятом фестивале «Фонтанка-SUP» завершился финал конкурса «Мисс SUP — 2020». За главный приз боролись девять девушек: Анастасия Наченская, Анна Рамкова, Екатерина Михеева, Анна Воробьева, Дина Королева, Александра Новикова, Анна Скрябина, Елена Бережкова, Елена Дианова.



Участницы по очереди отвечали на каверзные вопросы, после чего выступили с групповым номером, который отрепетировали еще до заплыва. Зрители и жюри сумели познакомиться с участницами со всех сторон.



В итоге победила участница под номером 9 — Елена Дианова в образе американского индейца. Как призналась Дианова, изначально она хотела сделать себе костюм Покахонтас, но из-за того, что она не очень хорошо умеет шить, пришлось выбрать более простой вариант. «Мисс SUP — 2020» получила сертификат на костюм из серии «Джентльмены» от бренда спортивной одежды EMDI, а также сап-доску Gladiator Pro от САП-партнера фестиваля — российского бренда «Гладиатор».