FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 12:12
0
Печать

Кубок «Фонтанка.ру» по сап-спринту завершился с брызгами

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Определились призеры Кубка «Фонтанка.ру» по сап-спринту, прошедшего в рамках фестиваля «Фонтанка-SUP». Спортсмены соревновались на дистанции 200 метров.

У женщин первое место заняла Надежда Пищулина, второй стала Алена Постовая, третьей — Мила Кондратьева. У мужчин первенствовал Петр Загородный, финишировавший с эффектным падением в воду. «Серебро» досталось Роману Курицыну, «бронза» — Максиму Лысанову.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Тем временем участники карнавального заплыва фестиваля «Фонтанка-SUP» приблизились к Итальянскому мосту, где с минуты на минуту начнется самая красочная часть — парад с участием почти двух тысяч сапсерферов из 96 городов мира.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Маршрут проходит под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний