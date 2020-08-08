Кубок «Фонтанка.ру» по сап-спринту завершился с брызгами
Определились призеры Кубка «Фонтанка.ру» по сап-спринту, прошедшего в рамках фестиваля «Фонтанка-SUP». Спортсмены соревновались на дистанции 200 метров.
У женщин первое место заняла Надежда Пищулина, второй стала Алена Постовая, третьей — Мила Кондратьева. У мужчин первенствовал Петр Загородный, финишировавший с эффектным падением в воду. «Серебро» досталось Роману Курицыну, «бронза» — Максиму Лысанову.
Тем временем участники карнавального заплыва фестиваля «Фонтанка-SUP» приблизились к Итальянскому мосту, где с минуты на минуту начнется самая красочная часть — парад с участием почти двух тысяч сапсерферов из 96 городов мира.
Маршрут проходит под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени
В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.