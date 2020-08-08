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08.08.2020 11:55
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В фестивале «Фонтанка-SUP» принимают участие почти две тысячи человек. Поставлен очередной рекорд

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Продолжается карнавальный заплыв юбилейного, пятого фестиваля «Фонтанка-SUP». Участники приближаются к Итальянскому мосту, где состоится одна из самых красочных частей — SUP-парад.

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

На воду 8 августа спустились почти 2000 человек, включая корпоративные команды. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом — очередной рекорд фестиваля. Городской портал «Фонтанка» дарит этот праздник Петербургу в честь своего 20-летия.

Один из самых необычных участников фестиваля — настоящий пароход. Около года ушло у инженеров Павла Чилина и Сергея Терехова на его строительство.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.р

В этом году фестиваль организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19, подробнее о которых читайте здесь.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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