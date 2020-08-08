Продолжается карнавальный заплыв юбилейного, пятого фестиваля «Фонтанка-SUP». Участники приближаются к Итальянскому мосту, где состоится одна из самых красочных частей — SUP-парад.

На воду 8 августа спустились почти 2000 человек, включая корпоративные команды. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом — очередной рекорд фестиваля. Городской портал «Фонтанка» дарит этот праздник Петербургу в честь своего 20-летия.



Один из самых необычных участников фестиваля — настоящий пароход. Около года ушло у инженеров Павла Чилина и Сергея Терехова на его строительство.