«Фонтанка-SUP» – укрепляет корпоративный дух

Уже девять корпоративных подтвердили свое участие 8 августа в пятом фестивале «Фонтанка-SUP», чтобы стать еще более дружными и сплоченными. «Фонтанка» рассказывает, как присоединиться к ним и делится опытом бывалых брендов.

Фото: "Фонтанка.ру"

Не первый год принимают участие в водном карнавале такие компании как «Фонтанка.ру», «Виктория Стенова», СК «Гайде», Группа «Эталон», а также талисманы теннисного турнира ATP St. Petersburg Open. В 2020 году впервые к ним присоединятся амбициозные «новички»: Setl Group, «Леврана» и сеть гипермаркетов «Лента». Специально для таких сильных и дружных команд учрежден специальный конкурс «Корпоративный экипаж» – за яркий и творческий подход к презентации своего бренда. А пока руководители компаний рассказывают об опыте массовых заплывов и целях, которые они ставят перед собой, на пятом фестивале «Фонтанка-SUP».

Компания Setl Group решила дебютировать с размахом, выставив самую большую на сегодняшний день корпоративную команду – 165 человек! Совладелец Setl Group Илья Еременко рассказал «Фонтанке», что это для них первый подобный опыт.

– Не сомневаюсь, что для наших сотрудников это будет не просто интересный и незабываемый опыт, но и возможность выступить сплоченным коллективом, где каждый поддерживает своих коллег, – подчеркнул Илья Еременко. – Только благодаря слаженной совместной работе, плечом к плечу, нам удается год за годом оставаться лидером на рынке. И именно таким, я уверен, будет заплыв для нашей многочисленной команды: в нашем холдинге очень спортивные и дружные сотрудники.

Совладелец Setl Group отметил, что по счастливому совпадению водный карнавал пройдет накануне Дня строителя – праздника, который с энтузиазмом отмечают все сотрудники холдинга.

– В нашем коллективе — те, от кого зависит вся сложнейшая работа на стройплощадках города, те, кто помогает клиентам сделать выбор в большом числе разнообразных предложений, те, благодаря кому мы стали первыми в Петербурге, - признался Илья Еременко. – И я очень рад, что многие люди в нашем холдинге из совершенно разных подразделений с радостью откликнулись на предложение принять участие в заплыве и отметить День строителя, получив новый спортивный опыт.



Среди целей компании на фестивале «Фонтанка-SUP» – cовместный отдых и участие в спортивных состязаниях.

– Это давняя традиция для нашего коллектива, - признался Еременко. – Так, два года подряд, с момента появления этого мероприятия, мы принимали участие в Фестивале ЗСД. В составе команды Setl Group – велосипедисты, которые покорили эту довольно сложную трассу, и бегуны, которые с успехом преодолели длинную дистанцию. Более того, два года подряд эти соревнования выигрывала наша спортивная сотрудница. Я уверен, что этот новый опыт поможет людям не только стать увереннее в себе и в собственных силах и талантах, но и еще больше сплотит наш коллектив. Для нас Setl Group – это не просто работа, это семья, где можно всегда найти поддержку и понимание. И это, я считаю, самое важное.



"Фонтанка.ру"

Команда СК «Гайде» поплывет на сапах по рекам и каналам уже третий год подряд. Как и в прошлый раз компания обеспечит всех участников страховой защитой. Начальник управления маркетинга и рекламы компании Екатерина Орловская рассказала, что для сотрудников СК «Гайде» фестиваль «Фонтанка-SUP» стал настоящим семейным праздником.



– Оба раза все коллеги принимали участие в заплыве, организовав яркие и сплоченные команды, – заявила Екатерина Орловская. – Мы остались довольны проведенным временем и участием в фестивале, многих пришли поддержать члены их семей и друзья – это очень теплые воспоминания. Мы с коллегами очень рады, что фестиваль состоится в этом году. В связи с известными событиями и карантином, очень приятно вернуться к активному образу жизни и собраться всем вместе в заплыве. Помимо обеспечения страховой защитой участников, нам было важно оказаться в их числе, стоя на сап-сёрфах в этот день. Наша компания старается быть в максимальном контакте со своими клиентами, особенно если это касается современных и спортивных мероприятий. Мы уверены, что в юбилейный заплыв все пройдет прекрасно, и все участники получат максимально яркие впечатления.

Фото: "Фонтанка.ру"

Настоящим старожилом фестиваля можно назвать компанию Victoria Stenova, которая выступает его партнером уже в пятый раз, то есть с момент основания, и в четвертый раз примет участие в заплыве как единая команда.



– Для нас это всегда радостное мероприятие, которое сближает коллег — тех, кто участвует в заплыве и тех, кто приход болеть, - рассказал Сергей Яворович, генеральный директор ООО "ТПК"СТЕНОВА". – Наш девиз: выбирайте лучшее — это ваше будущее! Именно поэтому мы уже в пятый раз поддерживаем Фестиваль — уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города. Наша компания всегда находится в поиске новых идей и трендов, поэтому нам интересно участие в таком ярком мероприятии.

Компании LuckRoute – еще один новичок фестиваля – представит самую маленькую корпоративную команду, в состав которой войдут всего три человека. Но все это компенсирует тот факт, что специально для этого они прилетят из Челябинска!

– В командных заплывах не доводилось участвовать, но фестиваль «Фонтанка-SUP» — отличная возможность проверить на прочность нашу команду, – подчеркнул бренд-менеджер LuckRoute Никита Сыропятов. – Это будет наше дебютное участие в таком массовом мероприятии. Уверен, мы получим море позитивных эмоций и драйва! Участие в юбилейном фестивале — это честь для нас, а также возможность оказаться бок о бок с близкими по духу людьми! Хотим, чтобы этот заплыв стал традицией и в нашей команде тоже. Главная цель сделать коллектив ещё более сплоченным, ведь настоящая работа завязана не только на успешном достижении результата (что немаловажно), но и на отличных взаимоотношениях внутри команды!



Вы тоже можете прокатить свой бренд по рекам и канала Санкт-Петербургу. Для этого нужно зайти на сайт Фестиваля и оставить свою заявку в форме обратной связи в разделе «Стать партнером». Но торопитесь – времени осталось мало!

Напоминаем, что продолжается голосование за звание «Мисс SUP — 2020»

В честь 20-летия городского портала «Фонтанка.ру» учреждена специальная номинация «Чижик на SUPе – здесь победит самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника.

Другие конкурсы: «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски», «Я и ценный пассажир», «Корпоративный экипаж» «Самый позитивный костюм фестиваля» «Киномонстр» «Лучшая маска фестиваля» «Приз зрительских симпатий».

Подробнее об участии в них читайте здесь.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.

