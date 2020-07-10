FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 17:10
0
Печать

Как коронавирус изменит фестиваль «Фонтанка-SUP»

В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

Фото: «Фонтанка.ру»
  • перед мероприятием, во время и по его окончании лицензированная организация проведет санитарную обработку помещений и оборудования;
  • на территории установят оборудование для дезинфекции рук;
  • организаторов и волонтеров обеспечат масками и перчатками;
  • посетителям фестиваля и участникам SUP-парада объяснят необходимость социальной дистанции, расстояние между людьми не должно быть меньше 1,5 — 2 метров;
  • во время праздника будет дежурить врач;
  • всем участникам SUP-парада и гостям фестиваля порекомендуют использовать средства индивидуальной защиты.

О том, как зарегистрироваться на пятый фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» и что при этом надо знать, читайте здесь.

Участие в фестивале бесплатное. На данный момент количество SUP-марафонцев не ограничено. Регистрация закончится за несколько дней до проведения SUP-феста. Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события.

«ВКонтакте»

Facebook

Instagram

Все новости SUP-феста — в рубрике на «Фонтанке.ру»

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.

Фото: «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний