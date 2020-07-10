Как коронавирус изменит фестиваль «Фонтанка-SUP»

О том, как зарегистрироваться на пятый фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» и что при этом надо знать, читайте здесь.

Участие в фестивале бесплатное. На данный момент количество SUP-марафонцев не ограничено. Регистрация закончится за несколько дней до проведения SUP-феста. Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события.

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«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.