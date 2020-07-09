Хочу попасть на «Фонтанка-SUP», как это сделать? Вот пошаговая инструкция
«Фонтанка» приглашает стать частью яркого водного карнавала юбилейного пятого SUP Феста. Он состоится 8 августа. Участие в фестивале бесплатное, но есть ряд правил, ограничений и традиций.
Рассказываем подробно, как пройти на падлбордах почти девять километров по рекам и каналам в самом сердце Петербурга, выиграть призы за креатив и находчивость в украшении себя и доски, получить незабываемые впечатления и крутые съемки для соцсетей.
Регистрация на Фестиваль «Фонтанка-SUP» стартовала 8 июля. Прием заявок закончится за несколько дней до события.
Что такое «Фонтанка-SUP»
«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который в 2016 году придумал и ежегодно проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере-плыть!» и проходят более 8 километров по красивейшему водному маршруту в историческом центре Петерурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки».
Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Так наше событие стало крупнейшим в Восточной Европе. Про фестиваль «Фонтанка-SUP» 2019 года рассказали мировые СМИ.
SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как ходить на нем можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.
Как зарегистрироваться для участия в фестивале «Фонтанка-SUP» в 2020 году
1. Зайдите на сайт события.
2. Ознакомьтесь с несколькими несложными, но важными правилами.
3. Заполните форму.
Если все пункты заполнены правильно, подтверждение регистрации придет к вам на почту в течение трех дней. В ином случае свяжитесь с организаторами через социальные сети фестиваля или по почте event@fontanka.ru.
Что надо обязательно знать при регистрации
- Один человек — одна заявка. Не допускается регистрировать на свое имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.
- Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.
- Подростки 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
- В день фестиваля на выдаче стартовых номеров будет осуществляться сверка данных зарегистрировавшихся с документами, подтверждающими личность. Указывайте верные данные.
На данный момент количество участников не ограниченно. Регистрация будет закрыта за несколько дней до проведения SUP Феста. Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события.
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Зарегистрировались? Пора готовить костюм и доску
Маскарадные костюмы, эксцентричные наряды и украшение сапов — добрая фестивальная традиция. После первого SUP Феста организаторы подумали о том, чтобы вернуть Петербургу традицию устраивать водные карнавалы, раскрасить строгие питерские акватории яркими образами и позитивом.
Самые креативные участники получат призы. Какие конкурсы и номинации ждут в этом году, расскажем в ближайшее время. Небольшой инсайд — редакция «Фонтанки» будет искать лучшего «Чижика» на сапе. Как и в прошлом году, предусмотрено командное участие.
Это отличный шанс заявить о себе для партнеров фестиваля, показать свой бренд на самом сногсшибательном событии лета сотням участников и тысячам зрителями (а заодно и миллионам читателей «Фонтанки»), укрепить корпоративный дух и сплотить сотрудников.
Обратите внимание
Участие в фестивале сапсерфинга возможно только на сапборде. Другие виды плавательных средств к участию не допускаются.
Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде, прослушать инструктаж по технике безопасности и неукоснительно ему следовать. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.
*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.
А что с противоэпидемическими мерами
В этом году фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами. При подготовке и во время фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» будет проводится санитарная обработка помещений, оборудования и санитарных узлов, установлены специальные места и оборудование для дезинфекции рук, а участникам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и помнить о соблюдении социального дистанцирования.