Хочу попасть на «Фонтанка-SUP», как это сделать? Вот пошаговая инструкция

Рассказываем подробно, как пройти на падлбордах почти девять километров по рекам и каналам в самом сердце Петербурга, выиграть призы за креатив и находчивость в украшении себя и доски, получить незабываемые впечатления и крутые съемки для соцсетей.

Регистрация на Фестиваль «Фонтанка-SUP» стартовала 8 июля. Прием заявок закончится за несколько дней до события.