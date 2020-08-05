Посмотрите, какое чудо появится на Фонтанке 8 августа

Инженеры Павел Чилин и Сергей Терехов построили паровой катер. На загородном участке под Петербургом сконструировали и с нуля собрали паровой котел. Резали, гнули, варили, продумывали детали, переделывали и совершенствовали — все сами. Покрасили и облагородили старую лодку, а когда поставили на нее паровую машину, получился настоящий пароходик. Маленький, но серьезный: пыхтит, стучит и выпускает пар с громким протяжным гудком. Работает хоть на топливных брикетах, хоть на угле, но лучше всего — на мелких сосновых чурочках. Назвали «Саблино» — в честь местности, где живет Павел Чилин.

8 августа пароход возглавит фестиваль «Фонтанка-SUP» и пройдет во главе колонны по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

На воплощение замысла в общей сложности ушло около года. На днях паровой катер успешно прошел первые ходовые испытания на реке Тосне — провез пароходостроителей от Ульяновки до Невы и назад.

Напоминаем, что в честь своего 20-летия «Фонтанка.ру» учредила специальную номинацию «Чижик на SUPе» — здесь победит самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника.



Другие конкурсы: «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски», «Мисс SUP — 2020», «Я и ценный пассажир», «Самый позитивный костюм фестиваля», «Киномонстр», «Лучшая маска фестиваля», «Приз зрительских симпатий» и «Корпоративный экипаж». Подробнее о каждом из них можете узнать здесь.



Регистрация для участия в фестивале закрывается СЕГОДНЯ, 5 августа, в 22.00.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.