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05.08.2020 15:36
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Посмотрите, какое чудо появится на Фонтанке 8 августа

Настоящий пароход впервые за многие десятилетия пройдет по Фонтанке 8 августа и возглавит юбилейный фестиваль-карнавал сапсёрфинга «Фонтанка-SUP».

Фото: «Фонтанка.ру»

Инженеры Павел Чилин и Сергей Терехов построили паровой катер. На загородном участке под Петербургом сконструировали и с нуля собрали паровой котел. Резали, гнули, варили, продумывали детали, переделывали и совершенствовали — все сами. Покрасили и облагородили старую лодку, а когда поставили на нее паровую машину, получился настоящий пароходик. Маленький, но серьезный: пыхтит, стучит и выпускает пар с громким протяжным гудком. Работает хоть на топливных брикетах, хоть на угле, но лучше всего — на мелких сосновых чурочках. Назвали «Саблино» — в честь местности, где живет Павел Чилин.

На воплощение замысла в общей сложности ушло около года. На днях паровой катер успешно прошел первые ходовые испытания на реке Тосне — провез пароходостроителей от Ульяновки до Невы и назад.

8 августа пароход возглавит фестиваль «Фонтанка-SUP» и пройдет во главе колонны по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

Напоминаем, что в честь своего 20-летия «Фонтанка.ру» учредила специальную номинацию «Чижик на SUPе» — здесь победит самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника.

Другие конкурсы: «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски», «Мисс SUP — 2020», «Я и ценный пассажир», «Самый позитивный костюм фестиваля», «Киномонстр», «Лучшая маска фестиваля», «Приз зрительских симпатий» и «Корпоративный экипаж». Подробнее о каждом из них можете узнать здесь.

Регистрация для участия в фестивале закрывается СЕГОДНЯ, 5 августа, в 22.00.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

Партнеры:

Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ»

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — Группа «Эталон»

Командный партнер — Сеть гипермаркетов «Лента»

SUP-партнер — компания GLADIATOR

Партнер фестиваля — компания «Леврана»

Партнер фестиваля — бренд спортивной одежды EMDI

Партнер фестиваля — бренд Luckroute

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Simao Gato
напоминает про " Уродов и людей" Балабанова
эта паровая лодочка
вы этим своим Супом уже всю ленту залили
нельзя же всё время про хипстеров и оперов
городская газета же
krasnonosov
Сейчас понабегут всякие ГИМСы, морские и речные регистры, пожарники, технадзорщики и ревизоры с железной дороги. Скрутят инженера и потребуют свидетельство на сосуд, работающий под давлением.
262232801
Вот как бнет у них котел, будет неприятно.
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