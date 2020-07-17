Греби и выигрывай. Какие конкурсы готовит юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP»

Пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» обещает стать рекордным по количеству конкурсов, победителей и наград от друзей и партнеров мероприятия.

Фото: «Фонтанка.ру»

Фестиваль «Фонтанка-SUP» всегда ценил креативность и по достоинству вознаграждал самых ярких и необычных сапсерферов. В этом году мы разыграем крутые призы в 10 номинациях. Какие именно — пока секрет. «Мисс SUP-2020» — один из самых запоминающихся конкурсов, где всегда жарко вне зависимости от погоды. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый стартует уже завтра — 18 июля. Следите за новостями на сайте «Фонтанки» и в соцсетях. Претендентки на звание самой-самой должны заявить о себе и прислать свои фото на сапсёрфе в соцсети фестиваля. На это у конкурсанток есть 10 дней. Затем на сайте «Фонтанки» откроется онлайн-голосование, по результатам которого 10 финалисток встретятся уже в офлайне — девушки продефилируют в купальниках по фестивальной сцене. Победительницу определит жюри самой высокой квалификации.

«Лучший костюм» — старейшая номинация фестиваля. Победит обладатель самого яркого образа. Дизайн, техника исполнения костюма, сложность грима, зрелищность и креативность — главные критерии оценки.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Лучшее оформление SUP-доски» — оценивается самый креативный падлборд.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Я и ценный пассажир» — лучший костюмированный экипаж с домашним питомцем на SUPе.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Чижик на SUPе» — специальная номинация в честь 20-летия городского портала «Фонтанка.ру» за самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника. Дополнительные бонусы начисляются за речовки, плакаты, инсталляции.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Корпоративный экипаж» — отдельная номинация для сильных и дружных команд — партнеров фестиваля. Присуждается за яркий и творческий подход к презентации бренда компании. Здесь учитывается всё: оформление досок, единый стиль одежды, количество участников команды и креативность. Мелочей нет.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Самый позитивный костюм фестиваля» — здесь всё просто: чем смешнее и веселее будет ваш образ, тем больше шансов на успех.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Киномонстр» — насмотревшись на различных чудовищ на прошлых номинациях, мы решили дать им возможность сразиться друг с другом за воплощение образа злодея мирового кино. В общем, кошмар что будет.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Лучшая маска фестиваля» — самый оригинальный и необычный дизайн защитной маски для лица. Тот случай, когда должно быть безопасно и красиво.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Приз зрительских симпатий» — народная премия для костюма, собравшего максимальное количество лайков в соцсетях и голосов зрителей.

Фото: «Фонтанка.ру»

В каждом конкурсе будет один победитель. Кроме того, это не окончательный список. Жюри и партнеры фестиваля вправе учреждать иные специальные номинации. Самое главное требование для всех конкурсантов — наличие стартового номера. О том, как зарегистрироваться на пятый фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» и что при этом надо знать, читайте в пошаговой инструкции. Участие в фестивале бесплатное. На данный момент количество SUP-марафонцев не ограничено. Регистрация закончится за несколько дней до проведения SUP-феста. Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события.



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Напомним, что в этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19. «Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. Партнеры: Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA.

Командный партнер — Setl Group.

