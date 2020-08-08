«Бог солнца», цесарка и арбуз. Кто победил в конкурсах «Фонтанки-SUP»
Определились победители всех конкурсов фестиваля «Фонтанка-SUP», который проходил в Петербурге в субботу, 8 августа.
Лучшей корпоративной командой была названа Setl Group, выставившая самый многочисленный коллектив — почти 200 человек.
Лучшее оформление доски — Александр Жуков, «Петр 1», и Ирина Еремина, «Друид».
Киномонстр — Татьяна Русева, «Труп невесты».
Приз зрительских симпатий — Евгений Ноздрин, «Моцарт».
Самый позитивный костюм — Екатерина Зуб, «Арбуз и фрукты».
За креативность и волю к победе — Анна Ковалева, «Пальма».
Ценный пассажир — Дарья Волкова, «Девушка с цесаркой».
Лучшая маска — Антон Бондарь, «Костюм COVID-19».
Лучший костюм — Валерий Чернявский, «Бог солнца».
Спецприз главного редактора за гражданскую позицию получила Елизавета Куклина. Девушка выступила на злободневную тему в костюме стюардессы с собакой с надписью «собака не багаж».
Ранее определилась победительница в конкурсе «Мисс SUP — 2020». В пятом, юбилейном фестивале «Фонтанка-SUP» приняли участие почти 2000 человек, что стало рекордом.