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08.08.2020 16:22
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«Бог солнца», цесарка и арбуз. Кто победил в конкурсах «Фонтанки-SUP»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Определились победители всех конкурсов фестиваля «Фонтанка-SUP», который проходил в Петербурге в субботу, 8 августа.

Лучшей корпоративной командой была названа Setl Group, выставившая самый многочисленный коллектив — почти 200 человек.

Лучшее оформление доски — Александр Жуков, «Петр 1», и Ирина Еремина, «Друид».

Киномонстр — Татьяна Русева, «Труп невесты».

Приз зрительских симпатий — Евгений Ноздрин, «Моцарт».

Самый позитивный костюм — Екатерина Зуб, «Арбуз и фрукты».

За креативность и волю к победе — Анна Ковалева, «Пальма».

Ценный пассажир — Дарья Волкова, «Девушка с цесаркой».

Лучшая маска — Антон Бондарь, «Костюм COVID-19».

Лучший костюм — Валерий Чернявский, «Бог солнца».

Спецприз главного редактора за гражданскую позицию получила Елизавета Куклина. Девушка выступила на злободневную тему в костюме стюардессы с собакой с надписью «собака не багаж».

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Ранее определилась победительница в конкурсе «Мисс SUP — 2020». В пятом, юбилейном фестивале «Фонтанка-SUP» приняли участие почти 2000 человек, что стало рекордом.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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