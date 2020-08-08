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08.08.2020 13:01
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У Итальянского моста сапсёрферы в костюмах станцевали под Skibidi

Сотни сапсёрферов финишируют у Итальянского моста в Петербурге 8 августа. После 9-километрового маршрута участники фестиваля «Фонтанка-SUP» размяли мышцы под хит Skibidi петербургской группы Little Big.

«Фонтанка.ру»

Новинкой этого года стали наряды на коронавирусную тему: на воду вышли медики, люди в противочумных костюмах, доставщик. Компанию им составили Человек-паук, Петр Первый, гламурный полицейский.

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

В фестивале «Фонтанка-SUP» в этом году принимают участие почти две тысячи человек. Поставлен очередной рекорд.

© Фонтанка.Ру

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