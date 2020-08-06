Лукашенко: Белорусские власти «контролировали полностью» вагнеровцев и видели, что «пахнет жареным». Он готов дать «вооруженный отпор»
Белорусские власти давно следили за бойцами ЧВК Вагнера, прибывавшими в страну. Об этом 6 августа заявил Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
«Мы видели, с кем вагнеровцы связывались, мы контролировали их полностью, мы видели, что пахнет жареным», — подчеркнул президент Белоруссии.
Он также добавил, что готов дать «вооруженный отпор», если других вариантов прекратить гибридную войну против Белоруссии не останется.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.
Украина считает, что россияне могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Киев попросил Минск выдать ему задержанных граждан РФ, а Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с Лукашенко. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «одну из стран Латинской Америки».