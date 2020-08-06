Лукашенко: Белорусские власти «контролировали полностью» вагнеровцев и видели, что «пахнет жареным». Он готов дать «вооруженный отпор»

Белорусские власти давно следили за бойцами ЧВК Вагнера, прибывавшими в страну. Об этом 6 августа заявил Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



«Мы видели, с кем вагнеровцы связывались, мы контролировали их полностью, мы видели, что пахнет жареным», — подчеркнул президент Белоруссии.



Он также добавил, что готов дать «вооруженный отпор», если других вариантов прекратить гибридную войну против Белоруссии не останется.

