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06.08.2020 19:19
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Лукашенко: Белорусские власти «контролировали полностью» вагнеровцев и видели, что «пахнет жареным». Он готов дать «вооруженный отпор»

Белорусские власти давно следили за бойцами ЧВК Вагнера, прибывавшими в страну. Об этом 6 августа заявил Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Мы видели, с кем вагнеровцы связывались, мы контролировали их полностью, мы видели, что пахнет жареным», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он также добавил, что готов дать «вооруженный отпор», если других вариантов прекратить гибридную войну против Белоруссии не останется.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.

Украина считает, что россияне могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Киев попросил Минск выдать ему задержанных граждан РФ, а Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с Лукашенко. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «одну из стран Латинской Америки».

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Комментарии (29)

centipede
Или я чего-то не знаю, или у Александра Лукашенко начинается деменция и лучше ему не оставаться у власти на ещё один срок.

Ну, взяли каких-то граждан РФ в Беларуси. Ну, даже допустим, у них что-то недоброе было в головах. Как это указывает на гибридную войну? Путин им приказал лететь туда и безобразничать?

Ну что могла кучка бойцов сделать в Белоруссии? Как конкретно они бы дестабилизировали? У Лукашенко армия в распоряжении.

Бред, в общем, какой-то. И не понимаю, как у него рейтинг перед выборами может вырасти от этого бреда. Я бы, наоборот, засомневался в его умственном здоровье.
baddancer
В Республике Беларусь запретили кондомы с усиками.
Modest_5e4ce41f7533b
Заяц во хмелю.
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