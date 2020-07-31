Белоруссия передала Украине информацию о задержанных россиянах. В Киеве проверяют их на причастность к боевым действиям на Донбассе

Украинский МИД заявил, что белорусская сторона передала им информацию о задержанных в Минске россиянах, которые якобы могут быть причастны к боевым действиям на востоке Украины.

«Очень важно установить, кто из участников этого списка [переданного Минском] принимал участие в вооруженных действиях. <...> Причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — заявил 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления.

Ранее Киев подчеркнул, что будет добиваться экстрадиции россиян, которые, как полагает белорусское следствие, участвовали в боевых действиях на Донбассе.