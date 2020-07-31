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31.07.2020 11:56
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Белоруссия передала Украине информацию о задержанных россиянах. В Киеве проверяют их на причастность к боевым действиям на Донбассе

Украинский МИД заявил, что белорусская сторона передала им информацию о задержанных в Минске россиянах, которые якобы могут быть причастны к боевым действиям на востоке Украины.

«Очень важно установить, кто из участников этого списка [переданного Минском] принимал участие в вооруженных действиях. <...> Причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — заявил 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления.

Ранее Киев подчеркнул, что будет добиваться экстрадиции россиян, которые, как полагает белорусское следствие, участвовали в боевых действиях на Донбассе.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили в том, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Hans-Christian
А почему Белоруссия передаёт данные о российских гражданах Украине?
Они с нами разве не в ОДКБ, не говоря уже о намерениях создать союзное государство?
Mimic
"Бульбобатька", "колхозник" и "выжил из ума", повторяющиеся 7 раз в 4 комментариях выше - это какой-то новый словарь-глоссарий?
Кот Ученый
Чего этот колхозник добивается? Он думает это ему голосов на выборах прибавит? Он реально выжил из ума!
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