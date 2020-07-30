«Отсутствует информация о противоправных действиях россиян». В Кремле прокомментировали задержание в Минске «бойцов Вагнера»
Пресс-секретарь президента Владимира Путина заверил, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии россиян.
«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего не известно. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления Минска», — заявил 30 июля Дмитрий Песков в эфире «России 24».
По его словам, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сегодня проводит переговоры с МИД Белоруссии для получения «исчерпывающей информации» о произошедшем.
Песков выразил надежду, что «права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере».
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».