«Отсутствует информация о противоправных действиях россиян». В Кремле прокомментировали задержание в Минске «бойцов Вагнера»

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заверил, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии россиян.

«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего не известно. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления Минска», — заявил 30 июля Дмитрий Песков в эфире «России 24».

По его словам, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сегодня проводит переговоры с МИД Белоруссии для получения «исчерпывающей информации» о произошедшем.