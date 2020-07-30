Посол РФ: Задержанные в Минске россияне опоздали на рейс в «третью страну»

Российская дипмиссия в Минске опровергла, что задержанные накануне россияне планировали какие-то действия не территории Белоруссии.

«Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», - цитирует 30 июля заявление Дмитрия Мезенцева РИА «Новости».

По его словам, задержанные могут быть сотрудниками ЧОП, который занимается охраной энергетической инфраструктуры за рубежом. Посол подчеркнул, что россияне не причастны ни к каким событиям общественно-политической жизни Белоруссии.