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30.07.2020 17:49
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Посол РФ: Задержанные в Минске россияне опоздали на рейс в «третью страну»

Российская дипмиссия в Минске опровергла, что задержанные накануне россияне планировали какие-то действия не территории Белоруссии.

«Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», - цитирует 30 июля заявление Дмитрия Мезенцева РИА «Новости».

По его словам, задержанные могут быть сотрудниками ЧОП, который занимается охраной энергетической инфраструктуры за рубежом. Посол подчеркнул, что россияне не причастны ни к каким событиям общественно-политической жизни Белоруссии.

Ранее МИД Белоруссии официально запросил у России «обстоятельные разъяснения» о целях задержанных «бойцов Вагнера». В Кремле заверили в том, что нет информации о противоправных действиях задержанных.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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