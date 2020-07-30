МИД Белоруссии официально запросил у России «обстоятельные разъяснения» о целях задержанных «бойцов Вагнера»

«До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании Вагнера. У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщается 30 июля в заявлении белорусских дипломатов.

Министерство иностранных дел Белоруссии запросило у российского посла в республике Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях нахождения в Минске 32 граждан России.

В МИД республики также подчеркнули, что с Украиной была достигнута «договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах». Ранее внешнеполитическое ведомство Украины рассказало о возможной экстрадиции задержанных россиян.

Утром ЦИК Белоруссии провел экстренную встречу с зарегистрированными кандидатами в президенты.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».