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30.07.2020 12:58
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МИД Белоруссии официально запросил у России «обстоятельные разъяснения» о целях задержанных «бойцов Вагнера»

Министерство иностранных дел Белоруссии запросило у российского посла в республике Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях нахождения в Минске 32 граждан России.

«До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании Вагнера. У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщается 30 июля в заявлении белорусских дипломатов.

В МИД республики также подчеркнули, что с Украиной была достигнута «договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах». Ранее внешнеполитическое ведомство Украины рассказало о возможной экстрадиции задержанных россиян.

Утром ЦИК Белоруссии провел экстренную встречу с зарегистрированными кандидатами в президенты.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Borze
Я так понимаю, что креведки с белорусского моря резко станут токсичными. Как и авокадо с картофельных плантаций.
Brit
Цель: политтехнологи раскачивают народ и выводят его на площадь. Снайперы их обстреливают, толпа бушует, узурпатор бежит в Ростов. При поддержке вежливых зелёных человечков в Гомельской и Могилёвской областях создаются ГДР и МДР. Гродно проводит референдум и возвращается в родную гавань.
Петр Петров
Сейчас захарова начнет мычать что нибудь невнятное!
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