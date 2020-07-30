Украинский МИД рассказал о возможной экстрадиции задержанных в Минске россиян

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что рассматривает вариант экстрадиции задержанных в Минске граждан России, которые якобы являются участниками боевых действий в Донбассе.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков боевиков. <...> Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — сообщается 30 июля на сайте МИД Украины.

Украинские дипломаты считают, что участников боевых действий на востоке страны якобы могут использовать и в других местах, в частности для «дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов».