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30.07.2020 11:55
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Украинский МИД рассказал о возможной экстрадиции задержанных в Минске россиян

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что рассматривает вариант экстрадиции задержанных в Минске граждан России, которые якобы являются участниками боевых действий в Донбассе.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков боевиков. <...> Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — сообщается 30 июля на сайте МИД Украины.

Украинские дипломаты считают, что участников боевых действий на востоке страны якобы могут использовать и в других местах, в частности для «дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов».

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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