Бабарико снят с президентской гонки. ЦИК отказал конкуренту Лукашенко из-за иностранной помощи
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата на пост президента республики.
«В соответствии с избирательным кодексом, нарушение требования в отношении участия иностранных организаций и граждан в финансировании избирательной компании является безусловным основание для отказа. <...> Отказать кандидату в президенты Бабарико», - об этом 14 июля заявила глава избиркома Лидия Ермошина во время прямой трансляции.
В комиссии отметили, что экс-руководителю Белгазпромбанка удалось собрать более 100 тысяч необходимых подписей. У него нашли несколько ошибок в предоставленных сведениях для регистрации кандидатом. При этом глава избиркома подчеркнула, что Госконтроль располагает информацией об использовании Бабарико иностранной финансовой помощи.
18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. В «Газпроме» заявили о незаконности действий белорусских властей. Однако на следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». Выборы в республике пройдут 9 августа.