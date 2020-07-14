Бабарико снят с президентской гонки. ЦИК отказал конкуренту Лукашенко из-за иностранной помощи

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата на пост президента республики.

«В соответствии с избирательным кодексом, нарушение требования в отношении участия иностранных организаций и граждан в финансировании избирательной компании является безусловным основание для отказа. <...> Отказать кандидату в президенты Бабарико», - об этом 14 июля заявила глава избиркома Лидия Ермошина во время прямой трансляции.

В комиссии отметили, что экс-руководителю Белгазпромбанка удалось собрать более 100 тысяч необходимых подписей. У него нашли несколько ошибок в предоставленных сведениях для регистрации кандидатом. При этом глава избиркома подчеркнула, что Госконтроль располагает информацией об использовании Бабарико иностранной финансовой помощи.