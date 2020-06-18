В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах. Кандидат в президенты Бабарико успел собрать подписи

«[Виктор] Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — цитирует 18 июня заявление главы комитета государственного контроля Ивана Тертеля агентство «Белта».

Глава Комитета госконтроля Белоруссии подтвердил, что экс-руководитель Белгазпромбанка был задержан за «противоправную деятельность».

По его словам, кандидат в президенты якобы использовал «отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры».

В начале июня Бабарико сообщил, что собрал необходимые подписи для выдвижения. В четверг, 18 июня, он хотел сдать очередную часть подписей, однако, по сообщениям СМИ, перестал выходить на связь.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа.