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18.06.2020 18:25
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В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах. Кандидат в президенты Бабарико успел собрать подписи

Глава Комитета госконтроля Белоруссии подтвердил, что экс-руководитель Белгазпромбанка был задержан за «противоправную деятельность».

«[Виктор] Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — цитирует 18 июня заявление главы комитета государственного контроля Ивана Тертеля агентство «Белта».

По его словам, кандидат в президенты якобы использовал «отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры».

В начале июня Бабарико сообщил, что собрал необходимые подписи для выдвижения. В четверг, 18 июня, он хотел сдать очередную часть подписей, однако, по сообщениям СМИ, перестал выходить на связь.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа.

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Комментарии (3)

hal9000
Президент болжен быть чтоб женщины при одном взгляде на него оргазмировали стоя..причем замужние..чтоб если муж например скажет сидя на диване..дану не согласен я..тада жена ему фигак затрещину мол-я те щас дам несогласен я тебе покажу сейчас несогласен ..я тебе устрою ..ану быстро посуду марш мыть..и так вслух потом када муж уйдет мыть посуду скажет телевизору запивая конфету чаем из чашки, говори товарищ президент не обращай внимания на дураков....и это я не говорю про незамужних и матерей одиночек..тем вообще он должен сниться..а банкир..дану..непрокатит если тока у через чур меркантильных женщин которые готовы на все..но это электорат такой..неочень вооПчем
260818321
Да лука граждан Белоруссии за людей не считает. Он вроде хана или пахана
hal9000
Да ну он банкир же..ну какой из банкира президент??....например Костин у нас или Греф..?!..сразу мысль а не украл ли он чего то где то..
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