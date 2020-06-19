Выборы всё ближе. Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

«Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель», — заявил Лукашенко на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

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Были «сорваны маски не только с кукол, но и кукловодов», которые находятся за пределами страны, добавил он и подчеркнул, что не позволит никому «сломать эту страну».

«Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — добавил он.

Выборы президента страны назначены на 9 августа, накануне в Белоруссии задержали бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Виктора Бабарико. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии считает, что к противоправной деятельности в Белгазпромбанке могут иметь отношение представители «Газпрома».