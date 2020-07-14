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14.07.2020 14:24
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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии

Центризбирком Белоруссии 14 июля зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны.

Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Отказано в регистрации Виктору Бабарико из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. Не зарегистрировал ЦИК и Валерия Цепкало: он не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Причина также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. В «Газпроме» заявили о незаконности действий белорусских властей. Однако на следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». Выборы в республике пройдут 9 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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