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16.07.2020 16:24
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Оппозиционные кандидаты в Белоруссии решили объединиться для борьбы с Лукашенко на выборах

Штабы кандидатов, из которых только Тихановская получила одобрение ЦИК, решили объединить усилия перед выборами президента Белоруссии.

«Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия!» — говорится 16 июля в заявлении штаба не допущенного до выборов Виктора Бабарико.

Объединение объявило о том, что собирается призывать сторонников голосовать на выборах. Штабы оппозиции будут «информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами». Кроме того, кандидаты пообещали «повторные честные выборы после 9 августа 2020 года».

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал всего 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

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Комментарии (10)

kоt-obormot
Что наш Биба, что их Боба - те самых два...
Печенеги и половцы
Объединятся беларусы и победят, тоталитарного гарбосека. Только честная конкуренция движет современное общество к процветанию экономическому и духовному, а узурпация к деградации, страху и экономическому отставанию
lietuva
Ну-ну , объединяйтесь ... "Бацька" чихать хотел на белорусскую , тоже так называемую "оппозицию" . Как и в Российской Федерации , даже если соскрести с сусеков всех этих "несогласных" - наберёт их единый кандидат полпроцента от общего числа голосовавших . Как оно всегда бывает . А после выборов - все эти "оппозиционеры" перегрызутся между собой , перекладывая друг на друга ответственность за то , почему их не очень обожает подавляющее большинство граждан России .
Короче , ничего нового .
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