Оппозиционные кандидаты в Белоруссии решили объединиться для борьбы с Лукашенко на выборах
Штабы кандидатов, из которых только Тихановская получила одобрение ЦИК, решили объединить усилия перед выборами президента Белоруссии.
«Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия!» — говорится 16 июля в заявлении штаба не допущенного до выборов Виктора Бабарико.
Объединение объявило о том, что собирается призывать сторонников голосовать на выборах. Штабы оппозиции будут «информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами». Кроме того, кандидаты пообещали «повторные честные выборы после 9 августа 2020 года».
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал всего 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.