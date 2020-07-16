Оппозиционные кандидаты в Белоруссии решили объединиться для борьбы с Лукашенко на выборах

Штабы кандидатов, из которых только Тихановская получила одобрение ЦИК, решили объединить усилия перед выборами президента Белоруссии.

«Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия!» — говорится 16 июля в заявлении штаба не допущенного до выборов Виктора Бабарико.

Объединение объявило о том, что собирается призывать сторонников голосовать на выборах. Штабы оппозиции будут «информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами». Кроме того, кандидаты пообещали «повторные честные выборы после 9 августа 2020 года».