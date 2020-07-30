«В стране 170 боевиков угрожают массовым мероприятиям». В Белоруссии проводят военные учения и пугают отключением Интернета

В белорусском ЦИК утром 30 июля была проведена экстренная встреча с зарегистрированными кандидатами в президенты после задержания в Минске 32 граждан России.

«В стране есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. Они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», — цитирует 30 июля заявление по итогам встречи кандидата Андрея Дмитриева Onliner.

По его словам, на заседании в ЦИК было заявлено о возможности ограничения Интернета в стране при необходимости.

Его конкурент по предвыборной гонке Сергей Черечень добавил, что им сообщили о возможной подготовке «новых группировок для провокаций».