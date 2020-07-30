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30.07.2020 10:49
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«В стране 170 боевиков угрожают массовым мероприятиям». В Белоруссии проводят военные учения и пугают отключением Интернета

В белорусском ЦИК утром 30 июля была проведена экстренная встреча с зарегистрированными кандидатами в президенты после задержания в Минске 32 граждан России.

«В стране есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. Они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», — цитирует 30 июля заявление по итогам встречи кандидата Андрея Дмитриева Onliner.

По его словам, на заседании в ЦИК было заявлено о возможности ограничения Интернета в стране при необходимости.

Его конкурент по предвыборной гонке Сергей Черечень добавил, что им сообщили о возможной подготовке «новых группировок для провокаций».

Чуть позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил о том, что в республике идут поиски «боевиков».

На этом фоне появилась информация о размещении подразделений Вооруженных сил Белоруссии вдоль основной транзитной автотрассы М1. Однако пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик уточнила «Интерфаксу», что это учения.

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия.

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Комментарии (3)

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