Украина будет просить Белоруссию об экстрадиции задержанных российских наёмников
Украина хочет, чтобы Минск выдал Киеву задержанных в Белоруссии россиян, которые, как полагает следствие, участвовали в боевых действиях на Донбассе в составе частной военной компании Вагнера.
«Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», - говорится в опубликованном 30 июля сообщении офиса президента Украины. Отмечается, что сейчас по этому вопросу идут консультации с белорусской стороной.
В заявлении указано, что у СБУ есть достаточно доказательств о причастности людей из списка к военным преступлениям на востоке Украины. «Действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны», - резюмирует офис президента Владимира Зеленского.
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев ранее, 30 июля, сообщил, что 33 россиянина, которых позже задержали в санатории «Белорусочка» спецслужбы Белоруссии, якобы должны были 25 июля улететь из Минска в Стамбул, но опоздали на самолёт.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
МИД Белоруссии официально запросил у России «обстоятельные разъяснения» о целях задержанных «бойцов Вагнера». В Кремле заверили в том, что нет информации о противоправных действиях задержанных.