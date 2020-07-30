Украина будет просить Белоруссию об экстрадиции задержанных российских наёмников

Украина хочет, чтобы Минск выдал Киеву задержанных в Белоруссии россиян, которые, как полагает следствие, участвовали в боевых действиях на Донбассе в составе частной военной компании Вагнера.

«Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», - говорится в опубликованном 30 июля сообщении офиса президента Украины. Отмечается, что сейчас по этому вопросу идут консультации с белорусской стороной.