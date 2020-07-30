«Задержанные в Белоруссии граждане России следовали транзитом через республику в третью страну, имея трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии коммерческой фирмой», — следует из заявления дипмиссии, распространённого 30 июля. Этот договор был основанием для въезда, но задерживаться в республике «работники» на самом деле не собирались.

О транзитной причине пребывания в Белоруссии российских наёмников, задержанных спецслужбами республики в ночь на 29 июля, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Остановиться в санатории «Белорусочка» под Минском им якобы пришлось из-за того, что они опоздали на самолёт в Турцию.



«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — говорится в комментарии.



Мезенцев добавил, что, по пока не подтверждённым данным, «россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси».



Посол подчеркнул, что версия с подготовкой к вмешательству в выборы президента Белоруссии не «имеет под собой никаких оснований», а попытки акцентировать внимание на ней — проделки недругов Москвы и Минска. Он также выразил надежду, что СМИ «не допустят обвинительного тона» в освещении ситуации. И вообще нежелание выпить в санатории и камуфляжная форма — не повод для столь пристального внимания.