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30.07.2020 19:07
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Посол РФ: Задержанные в Белоруссии россияне должны были вылететь в Стамбул, но опоздали

О транзитной причине пребывания в Белоруссии российских наёмников, задержанных спецслужбами республики в ночь на 29 июля, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Задержанные в Белоруссии граждане России следовали транзитом через республику в третью страну, имея трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии коммерческой фирмой», — следует из заявления дипмиссии, распространённого 30 июля. Этот договор был основанием для въезда, но задерживаться в республике «работники» на самом деле не собирались.

Остановиться в санатории «Белорусочка» под Минском им якобы пришлось из-за того, что они опоздали на самолёт в Турцию.

«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — говорится в комментарии.

Мезенцев добавил, что, по пока не подтверждённым данным, «россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси».

Посол подчеркнул, что версия с подготовкой к вмешательству в выборы президента Белоруссии не «имеет под собой никаких оснований», а попытки акцентировать внимание на ней — проделки недругов Москвы и Минска. Он также выразил надежду, что СМИ «не допустят обвинительного тона» в освещении ситуации. И вообще нежелание выпить в санатории и камуфляжная форма — не повод для столь пристального внимания.

Россия ждёт доказательств стороны обвинения, подчеркнул дипломат. Посольство уже отправило в МИД Белоруссии ноту с требованием допустить консульских сотрудников к задержанным россиянам.

Ранее МИД Белоруссии официально запросил у России «обстоятельные разъяснения» о целях задержанных «бойцов Вагнера». В Кремле заверили в том, что нет информации о противоправных действиях задержанных.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

RemyMartin
Билеты конечно у посла )
Brit
Заблудились и опоздали
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