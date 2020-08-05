«Надеюсь, они будут переданы для привлечения к уголовной ответственности». Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных в Минске россиян

Президенты Белоруссии и Украины обсудили экстрадицию задержанных в Минске граждан России, которых украинская сторона подозревает в участии в боевых действиях в Донбассе в составе частной военной компании Вагнера.



«Надеюсь, что все подозреваемые <...> будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — заявил 5 августа Владимир Зеленский по итогам встречи с белорусским коллегой.

На сайте украинского президента сказано, что по телефону главы двух стран отметили «важность дальнейшего эффективного взаимодействия» при экстрадиции подозреваемых за «действия незаконных формирований в Донбассе». Зеленский пообещал, что их будет ждать «справедливое наказание».