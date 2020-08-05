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05.08.2020 14:49
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«Надеюсь, они будут переданы для привлечения к уголовной ответственности». Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных в Минске россиян

Президенты Белоруссии и Украины обсудили экстрадицию задержанных в Минске граждан России, которых украинская сторона подозревает в участии в боевых действиях в Донбассе в составе частной военной компании Вагнера.

«Надеюсь, что все подозреваемые <...> будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — заявил 5 августа Владимир Зеленский по итогам встречи с белорусским коллегой.

На сайте украинского президента сказано, что по телефону главы двух стран отметили «важность дальнейшего эффективного взаимодействия» при экстрадиции подозреваемых за «действия незаконных формирований в Донбассе». Зеленский пообещал, что их будет ждать «справедливое наказание».

Украина в конце июля попросила Беларуссию выдать ей задержанных 29 июля 32 граждан РФ, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «третью страну».

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Комментарии (6)

261254291
Вообще-то с незапамятных времён (даже не с советских) центральные СМИ были эталоном в произношении и написании слов, имён, наименований и т.д. на Русском языке.
Фонтанка - вы районное СМИ.
AGP
Всё, попал Батька прям по поговорке, как кур в ощип. И где ему теперь запятую ставить: выдать нельзя оставить?
AGP
"Украина в конце июля попросила БелАруссию..."
Аффтор, БелОруссия, не надо на поводу у иванов петровых идти.
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