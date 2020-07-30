По данным правозащитного центра «Весна», на демонстрацию в парке Дружбы пришли как минимум 34 000 человек. «Кажется, таких массовых митингов в Беларуси ещё не было никогда!» - комментирует происходящее Telegram-канал NEXTA.

В Минске вечером 30 июля собрался массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, вокруг которой объединилась оппозиция.

🇧🇾 Минский парк Дружбы народов прямо сейчас - оцените, сколько людей пришло на митинг Светланы Тихановской pic.twitter.com/GLTyV8RUDP

Акция в поддержку Тихановской началась в 18:00 (время совпадает с московским) и продолжается сейчас.

Светлана Тихановская - единственный оставшийся оппозиционный кандидат на выборах. Ранее она вывезла своих детей за пределы Белоруссии из-за угроз. Её примеру последовал бывший замглавы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, ранее планировавший участвовать в выборах президента - он вместе с детьми уехал в Россию.