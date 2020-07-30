«Кажется, таких массовых митингов в Беларуси ещё не было никогда!» Акция в поддержку Тихановской в Минске собрала несколько десятков тысяч человек
В Минске вечером 30 июля собрался массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, вокруг которой объединилась оппозиция.
По данным правозащитного центра «Весна», на демонстрацию в парке Дружбы пришли как минимум 34 000 человек. «Кажется, таких массовых митингов в Беларуси ещё не было никогда!» - комментирует происходящее Telegram-канал NEXTA.
🇧🇾 Минский парк Дружбы народов прямо сейчас - оцените, сколько людей пришло на митинг Светланы Тихановской pic.twitter.com/GLTyV8RUDP— Артем (@A_Yuzhakov) July 30, 2020
Акция в поддержку Тихановской началась в 18:00 (время совпадает с московским) и продолжается сейчас.
Светлана Тихановская - единственный оставшийся оппозиционный кандидат на выборах. Ранее она вывезла своих детей за пределы Белоруссии из-за угроз. Её примеру последовал бывший замглавы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, ранее планировавший участвовать в выборах президента - он вместе с детьми уехал в Россию.
Бессменный лидер страны Александр Лукашенко, между тем, любуется, как его спецслужбы готовы разгонять протесты.
Какая связь может быть между задержаниями российских наёмников в стране и возрастающей активностью оппозиционной политической активности в Белоруссии, «Фонтанке» рассказал политический аналитик, руководитель аналитических проектов негосударственной информационной компании БелоПАН Александр Класковский.