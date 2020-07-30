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30.07.2020 21:17
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«Кажется, таких массовых митингов в Беларуси ещё не было никогда!» Акция в поддержку Тихановской в Минске собрала несколько десятков тысяч человек

В Минске вечером 30 июля собрался массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, вокруг которой объединилась оппозиция.

По данным правозащитного центра «Весна», на демонстрацию в парке Дружбы пришли как минимум 34 000 человек. «Кажется, таких массовых митингов в Беларуси ещё не было никогда!» - комментирует происходящее Telegram-канал NEXTA.

Акция в поддержку Тихановской началась в 18:00 (время совпадает с московским) и продолжается сейчас.

Светлана Тихановская - единственный оставшийся оппозиционный кандидат на выборах. Ранее она вывезла своих детей за пределы Белоруссии из-за угроз. Её примеру последовал бывший замглавы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, ранее планировавший участвовать в выборах президента - он вместе с детьми уехал в Россию.

Бессменный лидер страны Александр Лукашенко, между тем, любуется, как его спецслужбы готовы разгонять протесты.

Какая связь может быть между задержаниями российских наёмников в стране и возрастающей активностью оппозиционной политической активности в Белоруссии, «Фонтанке» рассказал политический аналитик, руководитель аналитических проектов негосударственной информационной компании БелоПАН Александр Класковский.

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Комментарии (4)

guess
Эх, бедные белорусы, поманили вас блестящим фантиком Ейропы. Как можно не понимать, что не будет Лукашенко, не будет суверенитета. Будете плясать, как мы теперь, под темненьких из ВОЗа, валютных фондов, ротшильдовских глобалистов неоконов. Никому не нужные, просто очередной полигон, колония. Эх, а ведь Белоруссию, наверное можно было бы назвать последним оплотом социализма из всех пост-советских стран.
Camlann
Походят, погалдят. Потом выборы. После выборов Батька с Пу хлопнут по рюмахе и всё пойдёт своим чередом. Потому что и Пу и Батька своих служивых уважают. В отличие от слизняка Януковича, прокакавшего страну. Ну а мадам Тихановская поплачет про фальсификацию, распишется в ведомости и отбуде к деткам.
260928241
На митинге меньше 0,3% населения Беларуси . Такое количество будет протестовать в любой стране , против чего угодно .
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