Еврокомиссия: изъятые доходы от замороженных активов РФ будут переданы Украине уже в июле

Европейская комиссия 21 мая подтвердила решение Евросоюза об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины и сообщила, что первые переводы будут совершены уже в июле 2024 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Из текста также можно узнать, что выплаты будут осуществляться два раза в год. Вице-президент ЕК Валдис Домбровски сказал по этому поводу следующее: «ЕС выбрал путь вперед, который является юридически обоснованным и гибким, для того чтобы поддержка могла адаптироваться к самым насущным потребностям Украины».