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    Еврокомиссия: изъятые доходы от замороженных активов РФ будут переданы Украине уже в июле

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    Европейская комиссия 21 мая подтвердила решение Евросоюза об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины и сообщила, что первые переводы будут совершены уже в июле 2024 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

    Из текста также можно узнать, что выплаты будут осуществляться два раза в год. Вице-президент ЕК Валдис Домбровски сказал по этому поводу следующее: «ЕС выбрал путь вперед, который является юридически обоснованным и гибким, для того чтобы поддержка могла адаптироваться к самым насущным потребностям Украины».

    В то же время потребности Киева Еврокомиссия будет пересматривать ежегодно: первое такое мероприятие запланировано на 1 января 2025 года.

    Ранее МВФ предупредил об угрозах мировой финансовой системе из-за конфискации замороженных активов России.

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