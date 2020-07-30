«Поддержка Лукашенко — 24%. Историей с русским ЧВК он пытается сыграть на чувстве патриотизма»

КГБ Беларуси круче ЧВК, ГРУ и ФСБ. Закрытия границ с Россией не будет. А «женское трио» оппозиции могут снять с выборов президента до 9 июля, рассказал «Фонтанке» эксперт из Минска.

Фото: Пресс-служба президента России / kremlin.ru

Громкий скандал с задержанием трёх десятков россиян, которые, по данным силовиков Белоруссии, имеют прямое отношение к российской ЧВК, необходим Александру Лукашенко для переизбрания. А белорусское общество не готово принять иностранное вторжение, даже с учётом тяжелого социального положения, и фактор «внешней угрозы» действительно может сработать. Об этом за девять дней до президентских выборов в интервью «Фонтанке» из Минска рассказал политический аналитик, руководитель аналитических проектов негосударственной информационной компании БелоПАН Александр Класковский.



Александр Класковский Фото: из личного архива

— Александр, насколько удивительны вам внутри новости про задержание «бойцов российской ЧВК», которые якобы готовились к дестабилизации обстановки?

— Неожиданным стало то, что этих людей идентифицируют как представителей ЧВК Вагнера так называемой. А в принципе о том, что будут пойманы какие-то боевики или, по крайней мере, будет какая-то инсценировка на этот счет, белорусские аналитики предсказывали ещё в самом начале нынешней президентской кампании. Потому что Александр Лукашенко и нынешняя пропаганда стали сразу раскручивать нарратив по «внешней угрозе» — понятно почему. Потому что очень невыгодно для Лукашенко складывается нынешняя кампания, и сторонниками перемен он подвергается жесткой критике за то, что не хочет уступать свое кресло. А вот этот нарратив, что какие-то «кукловоды» плетут «заговор против Белоруссии» и противники Лукашенко (это на самом деле их марионетки, это «пятая колонна»), — облагораживает образ Лукашенко: опытный вождь сражается за независимость страны, а не просто уцепился за свое кресло. И развязываются руки для внутренних репрессий, которые мы уже видим на всем протяжении этой кампании, когда есть арестованные, два потенциальных конкурента Лукашенко — Тихановский и Бабарико — оказались за решеткой, третий вынужден бежать в Россию, Валерий Цепкало. Тем не менее политическая активность не ослабевает. Неожиданно Светлана Тихановская стала знаменем перемен, символом надежды, она собирает многочисленные митинги. И в этих условиях белорусские власти заинтересованы сбить эту протестную политическую активность, напугать обывателей, и для этого и актуализируется тема внешней угрозы.



— Получается у Лукашенко этот сценарий? Спустя сутки можно констатировать триумф батьки?

— В каком-то смысле Лукашенко сделал сильный ход. Сегодня Дмитрий Песков попытался прокомментировать это задержание, но получается у него не очень убедительно. Он пытается отшучиваться про каких-то «белорусов в камуфляже», которых якобы много в России. Но никто не заявлял о задержании «белорусской ЧВК», так что шутка не очень прокатывает. И попытался Песков сделать вид, что не знает вообще о существовании каких-то ЧВК в России. То есть Лукашенко в этом плане поймал Москву. Потому что, как известно, Москва часто придерживается принципа «их там нет» и не хочет в принципе засвечивать участие российских представителей в каких-то гибридных делах за рубежом.

— Кремль сутки молчал. Вы понимаете почему?

— Москва растеряна. Действительно, похоже, речь идет о реальных гражданах России, и действительно они засветились в каких-то конфликтах, скажем так. Ведь белорусские силовики обнародовали личные данные, фамилии. Захар Прилепин, который сам участвовал в боевых действиях на Донбассе, сказал, что признал людей из своего батальона. Целый ряд этих фамилий оказался в базе известного украинского сайта «Миротворец», который засвечивает тех, кого в Киеве считают сепаратистами. То есть это реальные люди. Люди, которые, наверное, участвовали в каких-то боевых действиях, и теперь, конечно, это вопрос к Москве, как объяснить их появление в Белоруссии. Популярна версия, что Беларусь была для них только перевалочной базой.



— «Аэродром подскока» в Судан?

— Это не исключено, ведь есть ряд моментов, которые вроде бы играют на эту версию. По телевизору было видно, что изъяли некие суданские денежные знаки и телефонную карточку этой страны. Но, с другой стороны, знающие эксперты в области безопасности говорят, что это какой-то странный маршрут. Потому что обычно с юга России, из Ростова-на-Дону, военно-транспортная авиация напрямую перебрасывает их на базу Хмеймим в Сирии. Так что неправдоподобным выглядит этот «белорусский маршрут», тем более что отсюда прямых рейсов в Африку нет.



— А раньше Белоруссию наёмники не использовали как транзитный коридор?

— В публичном пространстве об этом ничего не сообщалось. И в социальных сетях я не видел. Если верить тем вещам, о которых пишут (что эти люди, дескать, ходили строем, не употребляли алкоголь, что в отношении россиян подозрительно), то, наверное, раньше бы подобное было замечено. И независимая пресса, социальные сети как-то эти вещи отслеживали. Когда российские самолеты прилетают на дежурство на территорию Белоруссии, сразу в соцсетях об этом пишется.



— То есть, на ваш взгляд, здесь больше аргументов в пользу версии, что действительно некие потенциальные злоумышленники приехали работать именно на территории Белоруссии?

— Пока не готов взвешивать вероятность той или другой версии, потому что информация фрагментарна и пока пазл целиком не складывается. Я только могу сказать, что обе версии плохи для российско-белорусских двусторонних отношений. Представим, что люди летели куда-то в горячую точку, а здесь была перевалочная база. Тогда получается, что белорусские спецслужбы об этом, скорее всего, знали. И тогда это не по-пацански, если взяли и повязали для решения каких-то внутренних конъюнктурных политических задач. Да, есть большие основания обижаться у Москвы. Если же предположить, что, действительно, эти люди оказались в Белоруссии, чтобы дестабилизировать обстановку здесь, и речь идет о каких-то подрывных сценариях со стороны Москвы, тогда уже белорусская власть вправе ставить вопрос ребром — какое тут, к черту, Союзное государство?! Надо делать полноценную границу с Россией, отгораживаться и табачок врозь.



— Возможно, эти люди готовились к отправке на Украину. Известный друг сильных мира сего Алексей Венедиктов на это намекнул. Минск дружит с Киевом в этом смысле?

— Нет, я эту версию отметаю, потому что Лукашенко старается как раз играть на украинском факторе. Именно тем, что после 2014 года Лукашенко дистанцировался от Москвы, отказал Путину в размещении авиабазы в Бобруйске и сделал ряд еще шагов по дистанцированию. За счет этого он смог сделать прорыв в Европу, практически нормализовать отношения с Западом и установить неплохие контакты с Киевом. Большая взаимовыгодная торговля идет на украинском направлении, и Киев очень ценит эту позицию Лукашенко. Потому что в начале этих крымско-донбасских событий было большое опасение со стороны украинских властей, что могут быть еще удары через Беларусь. Но Лукашенко заверил: «Мы если въедем, только на тракторах».

— Так почему это задержание не является помощью Зеленскому?



— Я думаю, что Лукашенко тут в любом случае преследует именно свои внутриполитические цели. И ради этого он готов даже осложнять отношения с Москвой. Возможно, он чувствует, что все равно уже все горшки разбиты, он отказался от так называемой «углубленной интеграции». Москва все равно не дает дешевого газа, кредитов, и поэтому, вероятно, Лукашенко считает, что он слишком много не потеряет в отношениях с Россией, а тем временем удачно использует эту, скажем прямо, пока мутную историю с задержанием «боевиков» или якобы боевиков для решения внутриполитических задач.



— Какой рейтинг у Лукашенко? Есть цифры, которые характеризуют негативность момента для Александра Григорьевича?

— Судить можно только косвенно. Убита в стране независимая социология, а госпропаганда дает какие-то завиральные цифры, абсолютно нереальные. Но, во-первых, мы видим чисто эмпирически, что есть небывалая активность политическая. Причем на улицу стали выходить и пенсионеры, которые были твердым электоратом Лукашенко, а сейчас они его костят в хвост и в гриву.

Причина — тупиковая экономическая ситуация, стагнация, в которой в последние десятилетия находится страна. Если говорить о цифрах, то был такой слив информации — и его подтвердил директор Института социологии Академии наук, когда его приперли к стенке, так сказать, — что, по данным их апрельского опроса, уровень доверия к Лукашенко в Минске был 24%. Электоральный рейтинг обычно на несколько процентов ниже. Ну, не 3%, который придумали противники Лукашенко. Мем «Саша 3%» это, конечно, тоже политическое оружие, а не данные социологических исследований. Но в целом рейтинг далеко не заоблачный, и есть сомнения в том, что Лукашенко может одержать электоральную победу без приписок и фальсификаций.



— Ваш коллега эксперт Александр Колтунов ранее нам рассказывал, что сегодня ни ЕС, ни Москве дестабилизация ситуации, отстранение от власти Лукашенко невыгодны. Согласны?

— Что касается Запада, то тут без вариантов. И показательно, что и в прежние времена белорусские власти всегда были мастаки по рисованию внешней угрозы. Но раньше это был подрывной Запад, а сейчас прозрачные, и уже не намеки, с этим делом ЧВК Вагнера, прямо указывают пальцем на Россию.

После 2014 года и Евросоюз, и Вашингтон резко поменяли политику в отношении Лукашенко. Он уже стал для них не последним диктатором, а уже если не союзником, то, по крайней мере, партнером, с которым стоит иметь дело для того, чтобы, как они это понимают, Путин не захватил Беларусь, чтобы его танки не стояли на Западном Буге у границ Польши. И ради этого можно закрыть глаза на ущемление демократии в Белоруссии. Запад резко сократил и почти свел к нулю поддержку белорусской оппозиции и поддержку гражданского общества, что окончательно маргинализировало белорусскую оппозицию. Так что со стороны Запада им хватило украинских проблем, и теперь стабильность Белоруссии им важнее, чем продвижение здесь демократии.

Что касается России, то тут более сложная ситуация. И сам Александр Лукашенко еще до нынешней избирательной кампании вошел в клинч с Кремлем, отказался от дорожных карт углубления интеграции и открытым текстом говорил, что Россия под маркой интеграции хочет осуществить инкорпорацию. Кстати, такое убеждение сильнó и в оппозиционных слоях белорусского общества, которые говорят об «имперском характере российской политики». То есть Лукашенко, кроме всего прочего, в этой ситуации играет еще и на чувствах той части оппозиции, которая видит имперскую угрозу со стороны Москвы. И он сейчас пытается сыграть на чувстве патриотизма. — А мы можем оценить готовность белорусов к интеграции с Россией ради решения своих экономических проблем, которые сегодня уже заставляют их выходить на улицу? Насколько в обществе популярна идея противодействия силовому слиянию?

— (Пауза) Сложный вопрос... Недавно было социологическое исследование, там примерно 25–28% белорусов сказали, что независимость — абсолютная ценность. И еще 50–60% сказали, что можно делать какие-то уступки на переговорах с Россией, но не существенные для суверенитета. Я могу абсолютно точно сказать, что здесь не крымская и не донбасская ситуация, нет анклавов и регионов с тяготением к России. Белорусская пропаганда в последние годы в довольно мрачных тонах рисует российские реалии, поэтому я думаю, что стремление влиться в Россию у 6 регионов Белоруссии нет.



— Только успех на выборах потенциального «кандидата Кремля» может влиять на это? Самый «понятный», если так можно выразиться, «агент Кремля» — газпромовец Виктор Бабарико. Но он сидит.

— Да, Бабарико сидит в СИЗО. Но сейчас его штаб объединился со штабами других кандидатов. Незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало и его штаб и штаб зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской. Муж Тихановской тоже сидит. И это женское трио сейчас триумфально разъезжает по городам Беларуси. Проводит многолюдные митинги. И вот сейчас власти могут попытаться бросить тень на вот эту компанию, на эту коалицию. Попытаться связать их с российским следом, с зарубежными «кукловодами». И это уже делается. Таким образом будут пытаться дискредитировать избирательную кампанию Светланы Тихановской.

— Допуск Тихановской до выборов — ошибка Лукашенко?

— Мне кажется, что да. Там наверху сейчас, возможно, кусают локти. Когда посадили её мужа, когда посадили Виктора Бабарико, то стали думать, что нужно показать хоть какой-то плюрализм на выборах. Решили зарегистрировать «домохозяйку, которая не умеет говорить». Расчёт был на то, что она растеряна, что можно нажать на её двоих детей. Но детей она вывезла в ЕС. И вообще Светлана оказалась крепким орешком. Объединение трёх штабов наверху не ожидали. Да, сейчас Тихановская — это неожиданный вызов для Лукашенко. Некоторые обозреватели здесь подозревают, что ее под каким-то предлогом могут снять с избирательной гонки. Например, за нарушения в виде призывов к чему-то незаконному.



— До выборов 9 дней. С учётом скандала с ЧВК Лукашенко спокойно дожидается дня голосования без закрытия границ с Россией?

— Думаю, что на такие радикальные меры Лукашенко всё-таки не пойдёт. Он не хочет сжигать мосты в отношениях с Россией. Но он по полной программе эту ситуацию использует, чтобы сейчас зажать гайки в стране, взять под колпак эту турбулентную внутриполитическую ситуацию.

— «Военное положение» и отмена выборов ему теперь не нужны как способ удержания контроля?

— Да. Он в целом контролирует ситуацию. Его популярность, очевидно, снизилась, но у него мощный силовой кулак. Не видно брожения в элитах. А проигрыш его возможен только в ситуации брожения элит. Когда колеблются силовики. А этого в Белоруссии не наблюдается. Другое дело, что Лукашенко выйдет из этой кампании с большими издержками в плане внутренней и внешней легитимности.

— Получается, что КГБ Беларуси круче, чем ЧВК, ГРУ и ФСБ?

— По крайней мере, Лукашенко холит и лелеет свои спецслужбы. Их 8 или 9. И они между собой ещё и конкурируют! Да, белорусский официальный лидер хорошо знает, на кого надо делать ставку. Народная любовь не постоянна, а силовики, если они хорошо стимулируются, помогают удерживать ситуацию под контролем даже в таких турбулентных условиях, как нынешняя.

— Возможность поражения Лукашенко остаётся сугубо в руках самих белорусов? Дальше пристально смотрим на улицы братской республики?

— Да, как ни банально, но всё решает народ. Но, как я уже говорил, в авторитарных системах вопрос смены власти — это драматичный вопрос. Это требует времени. Мы знаем по истории, что подобные режимы держатся десятилетиями, несмотря на то, что людям не хочется жить под таким гнётом.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»