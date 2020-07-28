«Я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности», — цитирует 28 июля Александра Лукашенко агентство «Белта».

В ходе учений силовики продемонстрировали белорусскому лидеру использование водометов и другой специальной техники. Лукашенко остался доволен.

«Скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться», — обратился президент к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе, комментируя кадры с акции протеста в Минске. По его словам, нельзя допустить провокаций.

До этого президент республики неоднократно предупреждал о готовящемся в стране «майдане». Ранее он говорил о возможности применения армии для «наведения порядка».

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия.