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28.07.2020 16:36
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«Скоро допрыгаемся». Лукашенко показали, как будут разгонять митинги

Президенту Белоруссии показали тактико-специальные занятия батальона специального назначения, который тренировался разгонять акции протеста. Лидер остался доволен.

«Я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности», — цитирует 28 июля Александра Лукашенко агентство «Белта».

В ходе учений силовики продемонстрировали белорусскому лидеру использование водометов и другой специальной техники. Лукашенко остался доволен.

«Скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться», — обратился президент к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе, комментируя кадры с акции протеста в Минске. По его словам, нельзя допустить провокаций.

До этого президент республики неоднократно предупреждал о готовящемся в стране «майдане». Ранее он говорил о возможности применения армии для «наведения порядка».

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия.

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Комментарии (7)

Crux
Если Лукашенко отправляет своих конкурентов в тюрьму, то его рейтинг крайне низкий.
Печенеги и половцы
Лукашенко оказался подлым человечишком
MDD
Очевидно же, что все.
Есть еще время заправить борт номер один керосином и слиться по тихому.
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